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蔣萬安欲遷移松機做AI園區 學者：南部蓋國際機場才是解方

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」市政願景發布會，宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」市政願景發布會，宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。學者認為，目前松機遷移的規畫「百害而無一利」，若貿然將松機量能全轉移到桃機第三航廈及第三跑道，只會讓桃機量能提早崩潰，建議應在南部興建國際機場才是解方，以舒緩桃機壓力。

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蔣萬安今天指出，AI時代已來敲門，台北必須迎向AI，但需地理位置好且能串聯各園區的大面積土地，而松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方，並提出松機遷移的規畫，將其腹地作為AI園區及住家公園，而松機的量能則全轉移到桃機即將完工啟用的第三航廈及第三跑道。

前成大交通管理系副教授戴佐敏表示，桃機三航及第三跑道陸續完工啟用後，未來50年很難再新增第4跑道，若遷移松機並把其量能全轉移到桃園機場，只會讓桃園機場能容納的量能提早崩潰，更別提桃園機場原還規畫三航完工啟用後，將進行第一航線的重建計畫，若一航重建，其量能也需全由三航負擔。

戴佐敏說，桃機遷移議題已討論多次，不只是蔣萬安想動，蔡英文執政時期也動過松機遷移的念頭，當時交通部也找過專家學者評估，最後都不了了之，「因為找一個適合興建機場的難度，遠遠大於找一個AI園區的難度」，要興建一座機場需要受到很多限制，不應為興建一座AI園區就草率遷移機場，因此現在並無遷移松機的契機。

戴佐敏指出，如今很多半導體產業都南移，除了把所有量能都擠壓在桃園機場上，更好的做法應該是，在南部也興建一個大型國際機場，在台南、高雄、屏東尋找一塊至少1000公頃的土地，規畫機場至少要有雙跑道、24小時營運、可飛越洋航線。

戴佐敏坦言，就算現在馬上討論在南部興建國機機場，實際落成啟用也需要至少30年的時間，但考量桃園機場就算第三航線及第三跑道逐漸完工啟用，也要預期其容量會逐漸飽和，這還是在不負荷松機量能的前提下，因此在南部興建國際大機場是目前較好的解方，以舒緩桃機的量能。

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