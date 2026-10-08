影／蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：市政辯論可優先討論

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席世界貓咪博覽會時，受訪回應蔣萬安提出松山機場遷移、300公頃土地規畫為AI園區、住宅與公園的構想，沈伯洋表示松機遷建長年都在討論，若能納入市政辯論是好事。沈伯洋也聚焦寵物友善與寵物產業發展，表示未來會透過政策白皮書讓選民更容易了解相關主張。

沈伯洋認為，松山機場遷建本來就是長期討論的議題，且不分政黨都曾討論過，也牽涉到軍用成分與松指部等問題。這類議題若要推進，市府應說明過去四年與更早之前累積了哪些準備。沈伯洋也說，如果松山機場遷建議題真的能成為市政討論重點，會是好事，因為可以回到市政層面處理。他認為若有機會舉行辯論，可以先就這一題盡早討論，讓外界檢視各方對松山機場未來規畫的具體想法。