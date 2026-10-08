談辯論喊「題目設定好沒意義」 沈伯洋下戰帖：期待無限交叉詰問

聯合報及ＴＶＢＳ共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發高度討論。沈伯洋今出席活動，被問及將與台北市長蔣萬安上TVBS辯論，他直言，很期待交互詰問，「題目事先都設定好就沒有意義，應該是無限交叉詰問最好。」

昨天少康戰情室節目，累積觀看數達91萬多人，沈伯洋表示，這表示台北市民很關心市政討論，要知道沈伯洋主張什麼、有哪些台北願景，但一小時蠻沒有時間回答全部問題，自己還是會持續按照原本步調講政策。

媒體問到，主持人錢怡君事後在臉書發文指回答毒品議題時避重就輕，沈伯洋說，其實昨天有和錢傳Line持續傳問題，很多時候一小時專訪難以回答完，不過廣告時間有繼續問答，所以有沒有回答到問題，這是主觀感受，如果有時間會講更多、更詳細，大家也不用在意，每個人在問都有主觀感受都是尊重。

另外，媒體詢問電視電論，是否交叉詰問等要尊重兩位候選人意見。沈伯洋強調，一直主張希望快點能辯論，過去選舉，從辯論討論的磋商、討論，很早就開始，自己在8月就簽辯論同意書，很期待交互詰問，「題目事先都設定好就沒有意義，應該是無限交叉詰問最好。」

他說，尤其昨天專訪，台北市民意猶未盡，畢竟台北市政議題太多，稍早蔣萬安提出的松山機場遷建就可以一次，希望舉辦辯論越多場越好；態度一直是希望趕快舉行，討論開啟有點晚。