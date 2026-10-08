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影／臉書嗆「用命去跟你們拼」 吳子嘉提告鄭朝方胞弟恐嚇

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）上午舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會，吳子嘉認定鄭朝方胞弟鄭朝名臉書警告，讓自身生命安全遭受嚴重威脅，正式提告恐嚇。記者蘇健忠／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）上午舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會，吳子嘉認定鄭朝方胞弟鄭朝名臉書警告，讓自身生命安全遭受嚴重威脅，正式提告恐嚇。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委徐巧芯、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩上午陪同美麗島電子報董事長吳子嘉舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會，指鄭朝方胞弟鄭朝名臉書警告吳子嘉，「用命跟你們拼」、「陰間割舌頭」等字眼，讓吳子嘉認定自身生命安全遭受嚴重威脅，正式委任律師提告恐嚇。

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美麗島電子報董事長吳子嘉批民進黨參選人鄭朝方家族，引發鄭朝方胞弟鄭朝名不滿。鄭朝名日前在臉書發文警告吳子嘉，寫著：「如果再次或者有人有類似不實的毀謗，我一定用命去跟你們拼！」文中直言「鄭家只有一個不老實的人就是我」、「雖然我是個社會人士」，並對吳喊話「說話是要負責任的，陽間你不負責，到了陰間，你會被割舌頭好幾次」，火藥味十足。

吳子嘉最近猛打「竹東鎮上館段農牧用地交易」案，吳指控鄭朝方身為竹北市長期間，售出這塊農牧用地，媒體查出交易金額為每坪8萬9000元台幣，但周圍相同用地的出售，大概每坪僅1884元台幣，差距高達47倍。吳子嘉因此懷疑，鄭朝方是利用不法手段取得3億售地收入，否則價格不應差距如此巨大，猜測背後恐有政府土地變更等利益考量，並已向檢察機關告發。

吳子嘉還指竹東五指山區「神去村」土地變更案，質疑鄭朝方家族成員與科技界人士聯手，鎖定竹東鎮五指山區荒廢已久的「神去村」約18萬坪山林地，透過變更地目的方式「從渡假遊憩用地轉成殯葬用地、營建土資場」，獲利高達上百億。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也呼籲鄭朝方就相關土地利益疑雲與胞弟鄭朝恐嚇爭議，公開完整向社會說明。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）上午陪同美麗島電子報董事長吳子嘉（左）舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會，吳子嘉認定鄭朝方胞弟鄭朝名臉書警告，讓自身生命安全遭受嚴重威脅，正式委任律師提告恐嚇。記者蘇健忠／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）上午陪同美麗島電子報董事長吳子嘉（左）舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會，吳子嘉認定鄭朝方胞弟鄭朝名臉書警告，讓自身生命安全遭受嚴重威脅，正式委任律師提告恐嚇。記者蘇健忠／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左起）、國民黨立委徐巧芯上午陪同美麗島電子報董事長吳子嘉舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左起）、國民黨立委徐巧芯上午陪同美麗島電子報董事長吳子嘉舉行「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活」記者會。記者蘇健忠／攝影

鄭朝方 吳子嘉 恐嚇 2026九合一選舉

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