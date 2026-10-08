吳子嘉控鄭朝方家族涉恐嚇強拆民房 徐欣瑩、徐巧芯籲徹查護言論自由

美麗島電子報董事長吳子嘉控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名在臉書恐嚇他，並控其胞兄鄭朝瀚帶人強拆民宅、威脅吹哨者等。他今日偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會，徐欣瑩力挺言論自由，宣示「陽光縣政」，要求檢警徹查恐嚇案、保護揭弊者，並籲鄭朝方公開說明家族爭議。

吳子嘉今日偕同徐巧芯、徐欣瑩等，出面控鄭朝名在臉書發文，「用命去跟你們拚」、「到了陰間會被割舌頭」等言詞，因此委請律師提告恐嚇外，也指鄭朝方授權胞兄鄭朝瀚，在2023年9月13日帶著小弟強拆民宅，動用黑道威脅吹哨者不要介入選舉等。

徐巧芯則整理吳子嘉說法，表示首先是吳子嘉遭鄭朝名在臉書恐嚇，且已提出刑事告訴、出示律師相關聲明。再來是鄭朝瀚帶著小弟強拆民房。最後是關於吹哨人接到中間人的電話，提到不要介入選舉，有人想跟吹哨人約見面。她很難想像，台灣民主發展至今，還會發生這樣的情況。

徐欣瑩表示，吳子嘉長年針砭時政、揭露弊案，評論未必人人認同，但這正是民主社會的可，可以不同意個人觀點，卻須誓死捍衛其「免於恐懼說話」的權利。如果吳子嘉可以被這樣對待，明天任何一個敢講真話的記者、敢檢舉的公務員、敢挺身而出的市井小民，都可能成為下一個。所以她堅定站在吳子嘉身邊，也站在所有揭弊者、所有敢說真話的人身邊。

徐欣瑩表示，不能讓金權與黑金勢力，用恐嚇、用威脅、用家族的影響力，重新把持地方，凌駕在法律與鄉親的福祉之上。她已公開宣示「陽光縣政」的承諾，公共建設不署名、不落款；家人不干政、不碰採購；成立縣政顧問團，讓專家與縣民共同監督，她以此要求鄭朝方，這點就是廉能政治的底線。

徐欣瑩強調，她和徐巧芯，提出嚴正訴求。第一，要求檢警調主動偵辦、司法徹查，釐清相關恐嚇言論的法律責任，還原事實真相，給社會一個交代；第二，要求正視揭弊者與媒體人的人身安全，呼籲社會各界共同譴責一切以恐嚇、威脅手段打壓公共監督的行為。

徐欣瑩續指，第三，呼籲鄭朝方就家族相關的土地與利益疑雲，以及胞弟的恐嚇爭議，公開、完整地向社會說明，並承諾依法迴避、絕不護短；第四，呼籲新竹鄉親一起站出來，堅定守護乾淨、法治、陽光的政治，絕不讓黑金與恐嚇的歪風在新竹縣橫行。