規畫松山機場遷移「非常關鍵、重要一刻」 蔣萬安：與中央攜手規畫

台北市長蔣萬安今宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。對於松機的軍事功遷移？蔣萬安說，希望從這一刻開始做這項決定、進行規畫，與中央攜手。

蔣萬安今宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，因松機是軍民兩用的合用機場，可以有不少意見，是否做好溝通？蔣萬安受訪指出，松機遷移，第一項配套條件，不管是桃園機場第三航廈、第三跑道的完工啟用，其實是可以覆蓋松山機場的運量。

另外，蔣萬安說，目前松山機場其實並沒有戰鬥機，而且各項防救災，其實透過直升機也可以進行，來落實各項區域聯治，所以種種這些，整體都可以跟中央進行討論、合作。

蔣萬安強調，整體的考量最重要，不只是對台北市，對台灣未來整體，不只是民眾的生活品質、經濟發展，「AI產業打下黃金的世紀」，這是非常關鍵、重要的一刻。