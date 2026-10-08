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雙北連線 林亮君、戴瑋姍合體顏蔚慈蘆洲掃街

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議員顏蔚慈今天找來台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍，前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。圖／顏蔚慈提供
民進黨新北市議員顏蔚慈今天找來台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍，前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。圖／顏蔚慈提供

選戰倒數51天，民進黨新北市議員顏蔚慈今天找來台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍，前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。三位新生代女力民代攜手展現「洋流慧聚」，代表為市民發聲的堅定決心，盼在選戰關鍵時刻串連跨區進步力量，力拚雙北共贏。

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顏蔚慈表示，雙北是密不可分的共同生活圈，城市治理講求跨域整合，比願景、比想像力，更要比執行力。這次「洋流匯聚」正是從台北到新北，市民朋友期盼改變、對城市改變的想像。大家相信沈伯洋帶來的創新、也相信蘇巧慧的執行力，期待讓雙北生活圈迎來真正的升級。

林亮君分享，從昨晚至今天掃街，許多民眾熱烈討論沈伯洋接受「少康戰情室」專訪，沈伯洋以專業論述事實，深受民眾肯定，而民進黨雙北選戰也是展現同樣態度，始終採取正面選戰，講政策講論述，爭取更多市民認同。

戴瑋姍則強調，洋流慧聚確實有效拉抬雙北議員的氣勢，但每次選舉都是戰戰兢兢，努力拚到最後一刻，尤其蔚慈第一次拼連任更不能鬆懈，所以今天三姐妹合體就是要行動力挺顏蔚慈，力拼雙北洋流慧聚、議員全壘打。

現場湧入眾多鄉親熱情打氣，三位議員齊聲呼籲雙北市民團結同行，期待11月28日洋流慧聚、迎來改變。

民進黨新北市議員顏蔚慈（中）今天找來台北市議員林亮君（右）、新北市議員戴瑋姍（左），前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。圖／顏蔚慈提供
民進黨新北市議員顏蔚慈（中）今天找來台北市議員林亮君（右）、新北市議員戴瑋姍（左），前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。圖／顏蔚慈提供

民進黨新北市議員顏蔚慈（左四起）今天找來台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍，前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。圖／顏蔚慈提供
民進黨新北市議員顏蔚慈（左四起）今天找來台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍，前往蘆洲湧蓮寺商圈菜市場掃街拜票。圖／顏蔚慈提供

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