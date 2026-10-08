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高雄市長選舉藍綠肉搏戰 藍議員揭露「黑柯產業鏈」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員許采蓁質疑高雄出現「黑柯」產業鏈，從粉專、報導到引用評論都是有系統的操作。圖／許采蓁服務處提供
高市議員許采蓁質疑高雄出現「黑柯」產業鏈，從粉專、報導到引用評論都是有系統的操作。圖／許采蓁服務處提供

下月舉辦高雄市長選舉，藍綠對立升溫，國民黨議員許采蓁今日表示，近期常出現粉專貼文、媒體採用報導及綠營議員接續引用評論情況，質疑高雄選舉出現一條「黑柯產業鏈」，希望相關單位提高注意，盼有乾淨選舉。

2026九合一選舉

許采蓁關注發現，臉書粉專「狼與羊的午餐投票」在2021年成立，直至2024年7月18日才出現第一篇貼文，2024年12篇、2025年10篇、2026年13篇，內容多數針對柯志恩及包括她在內的幾位監督高雄市政力道較大的國民黨議員。

粉專貼文之後，吸引特定媒體報導及綠營民代引述評論。許采蓁質疑，這個粉專原先僅34人追蹤、貼文按讚數幾乎為個位數，今年追蹤人數增加至約300人，多數貼文互動不到10個讚，其中還有民進黨議員及立委幕僚助理與這個粉專有互動紀錄。

許采蓁質疑，一個沒有流量的匿名粉專，為何能一再被知名媒體引用？新聞刊出後，又有綠營政治人物接續引用、評論，究竟只是巧合，還是存在固定的消息傳播模式？背後的結構與動機值得釐清。

許采蓁強調，當年韓國瑜與陳其邁競選，兩人留下君子之爭的佳話。既然賴清德總統重視假新聞介選，陳其邁市長也要求媒體客觀平衡，就期待各方落實相同標準，讓高雄有一場乾淨、公平的選舉。

高市議員許采蓁質疑高雄出現「黑柯」產業鏈，從粉專、報導到引用評論都是有系統的操作。圖／許采蓁服務處提供
高市議員許采蓁質疑高雄出現「黑柯」產業鏈，從粉專、報導到引用評論都是有系統的操作。圖／許采蓁服務處提供

高市議員許采蓁質疑高雄出現「黑柯」產業鏈，從粉專、報導到引用評論都是有系統的操作。圖／許采蓁服務處提供
高市議員許采蓁質疑高雄出現「黑柯」產業鏈，從粉專、報導到引用評論都是有系統的操作。圖／許采蓁服務處提供

藍綠 高雄 議員 2026九合一選舉 高雄市選舉

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