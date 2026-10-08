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松機遷建關鍵時刻？蔣萬安舉例50年前竹科及半導體產業

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移。記者楊正海／攝影

選戰倒數，台北市長蔣萬安今宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。針對外界質疑綠營過去選舉也提此一政見，蔣萬安上午受訪指出，50年前當時竹科以及半導體產業發展時，各界也有各項質疑、挑戰。

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蔣萬安上午受訪指出，不管是目前的時機，不管是相關的配套條件，但更重要在關鍵的時刻，他認為必須做出開創性的決定，也就是說，50年前，當時竹科以及半導體產業發展的決定，其實也在各界有各項質疑挑戰，但是今天半個世紀之後，迎來半導體產業蓬勃發展，搭上AI浪潮這一波，所以才能帶動整體經濟發展有這麼好的成績。

他說，也因此這個時間，必須要做出一個決定，而且包括使用的目的，市府也有具體的規畫，100公頃產業聚落，包括90公頃的住宅機能的提供，以及包括110公頃大面積的公園綠地，不只是有足夠大的面積，更重要是具有區位的戰略位置跟價值。

蔣萬安指出，為了串接目前大家可以看到輝達落腳北士科，以及內科、南軟，還有花博園區，以及最重要核心位置，未來預計規畫的「台北AI園區」所以勢必現在就要開始做一個決定，來開始規畫。

至於這個構想的提供，蔣萬安說，其實早在輝達接觸市府產業局時，市府盤點台北市各項的土地、相關的資源就已經在思考，因為當時輝達需一個相當面積的土地，而且要有相關的區位價值，所以也帶輝達看了幾個地方，包括花博、松南營區。

蔣萬安指出，其實在整個思考討論的過程，也要向各方請益，包括都市計畫專家，包括產業界的專家等等，他第一個任期內，終於在年初確定輝達選擇台北、落腳在北士科，他也必須很負責任地要跟市民報告，希望一起參與這項能夠讓台北再次升級、再次偉大的計畫。

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