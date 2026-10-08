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新竹驚見「小欣為妙」看板 團隊現身揭妙天、徐欣瑩同框背後意涵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市中華路前出現妙天與徐欣瑩的合照看板，並打出「這一票小欣為妙」文字，在選舉升溫之際引發討論。記者郭政芬／攝影
新竹市中華路前出現妙天與徐欣瑩的合照看板，並打出「這一票小欣為妙」文字，在選舉升溫之際引發討論。記者郭政芬／攝影

近期新竹市中華路前出現妙天徐欣瑩的合照看板，並打出「這一票小欣為妙」文字，選舉升溫之際引發討論。今天架設看板的團隊出面說明，表示希望透過「小欣為妙」看板，提醒新竹縣民關注宗教與政治之間的關係，當兩者走得如此接近，至少應讓選民了解其中的關聯。

2026九合一選舉

台灣前進竹東五峰縣議員參選人林裙靜、時代力量竹北西區縣議員參選人李雅芬、竹北東區縣議員參選人張育慈在現場說明架設看板的緣起。

林裙靜表示，先前已舉行兩場記者會，揭露妙天集團與大新竹地區參選人的關連，並完整整理妙天這個政治與宗教複合體的過往軌跡。徐欣瑩以國民黨名義參選新竹縣長，縣民應該知道她過去的政治軌跡，也應該知道她在立法院的修法提案，有沒有因為宗教關係而出現利益迴避的問題。所以架設「小欣為妙」看板，提醒新竹縣民，當宗教與政治走得如此靠近，至少要知道其中千絲萬縷的關係。

李雅芬表示，看板上「小欣為妙」四個字，很多人第一眼會笑出來，希望大家笑完之後多想一下。前兩場記者會已經報告妙天集團的過往軌跡，也談到徐欣瑩在立法院審議「宗教基本法」與修正「殯葬管理條例」時的爭議。時代力量尊重每個人的信仰自由，但已宣布退隱的妙天師父，被傳出積極介入協調藍白合，並會面國民黨主席鄭麗文，這件事就具有公共性。宗教團體與宗教財團法人對政治人物的捐獻，以及相關事業投資如何與公權力互動，都是需要監督的問題。

張育慈表示，台灣前進是幾個小黨與無黨籍參選人組成的第三勢力聯盟，沒有大黨的資源，選擇做的事也不一樣。選舉越接近，攻擊對手的聲音越多，已經被講過很多遍的話，台灣前進不需要錦上添花，在意的是沒有人願意好好講、選民卻應該知道的資訊。不管哪個政黨的候選人，台灣前進的態度都一樣，這面看板是一個提醒，也是開啟討論的邀請，相信新竹鄉親有能力、也有必要在充分資訊下做出判斷。

架設看板的團隊出面說明，表示希望透過「小欣為妙」看板，提醒新竹縣民關注宗教與政治之間的關係，當兩者走得如此接近，至少應讓選民了解其中的關聯。圖／時代力量竹縣黨部提供
架設看板的團隊出面說明，表示希望透過「小欣為妙」看板，提醒新竹縣民關注宗教與政治之間的關係，當兩者走得如此接近，至少應讓選民了解其中的關聯。圖／時代力量竹縣黨部提供

2026九合一選舉 徐欣瑩 新竹縣選舉 妙天

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