選舉倒數！盧秀燕驚爆：台中「甜心議員」黃佳恬緊急送醫

選舉倒數，台中市長盧秀燕今主持坪林新橋通車祈福典禮時，驚爆素有「甜心議員」之稱的國民黨太平區市議員黃佳恬因髖關節開刀後未妥善休息，昨晚緊急送醫治療。黃母、前市議員李麗華今代女出席典禮，對於女兒「過勞」成傷相當不捨。

盧秀燕說，黃佳恬議員跟她一樣，很多年前開過髖關節，黃佳恬今年開刀後因為選舉就開始了，市政工作也很忙，黃佳恬就一直跑、沒有辦法休息，昨晚疼痛不堪、整個腿部發炎，所以緊急送國軍台中總醫院治療，祝她早日康復。

李麗華今天上午代女兒出席坪林新橋通車典禮，並協助人瑞拍照。李麗華不捨地說，女兒因髖骨打針開刀完全沒有休息，經過一周根本還在臥床，就開始跑行程，至今半年了，昨晚在行程中倒地，緊急叫計程車送到醫院，「躺在床上連上廁所都無法，只要是動就痛」，目前就是在醫院先休養讓醫生處理，所以過勞了、過勞了。