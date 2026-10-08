打造AI園區規畫松山機場遷移 蔣萬安曝整體規畫評估時間

選戰倒數，台北市長蔣萬安今宣示，將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。對於預計要花多少時間？蔣萬安受訪指出，大概還有6年的時間，這段期間，一定就要開始來進行相關整體的評估。

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，由蔣萬安宣布松機遷移。 蔣萬安指出，接下來2027年第三航廈的完工啟用，以及 2033年第三航道啟用，屆時還有很大一段時間，但是現在就必須開始規畫做好準備。

蔣萬安說，市府當然然一定會跟中央好好的來溝通、攜手規畫，那相當於大概還有六年的時間，這段期間我們一定就要開始來進行相關整體的評估。

至於松山機場遷徙，軍方松指部也會跟著遷移？蔣萬安，這個部分，牽涉層面非常廣，一定是結合中央，大家來一起規畫，但是方向必須非常明確，因為幾個條件：第一，時機上，現在包括輝達進來，AI世紀起來了，必須要面對這樣的一個浪潮。

蔣萬安說，第二個是相關的配套條件，不管是我們看到機捷、五楊高架，包括桃機第三航廈、第三航道，也將陸續的完工啟用，也可以承載、覆蓋松機的運量。所以接下來很多各項的議題，也必須跟中央大家共同來討論、彼此合作。