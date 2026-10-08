蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

蔣萬安今指出，AI時代已來敲門，輝達已來台北開門，台北必須迎向AI，但需要地理位置好且能串聯各園區的大面積土地，松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方。透過高架、機場捷運，從台北到桃園機場只需要36分鐘；2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前，2033年第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。

對此，交通部指出，松山機場有其重要空運服務功能，現松山機場飛航羽田、首爾、上海等國際與兩岸航線，也為國內離島、東部航線樞紐；此外也為國防上空軍布署及救難體系的空勤總隊駐地。

交通部表示，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。鑒於松山機場為國家重要關鍵基礎設施，肩負民航、都市發展、離島居民交通權益、國防與國家救災救難等重要責任，民航局將持續強化相關設施，檢討松山機場近年內外在環境變化及面臨之相關課題，辦理必要的建設，以提供松山機場安全穩定的民航服務，促進周邊都會的共榮發展。