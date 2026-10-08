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提交通改革三階段 童子瑋：從客運增班到國道拓寬改善基隆通勤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選議長童子瑋今上午上中廣主持人王淺秋節目。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長參選議長童子瑋今上午上中廣主持人王淺秋節目。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選議長童子瑋今上午上中廣主持人王淺秋節目，童子瑋表示，基隆長期面臨國道壅塞、客運班次不足及市區公車老舊等問題，交通已成為影響市民生活品質的重要課題。他提出短、中、長期交通改善計畫，從尖峰時段客運增班、國道拓寬到捷運建設，同時推動市區公車全面汰換與路網改革，解決基隆人每天最困擾的交通問題。

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童子瑋說，今天為趕上節目，上午6時50分就從基隆出發，因為只要晚一點上路，就可能遇上國道嚴重塞車。他指出，許多市民每天必須忍受風吹日曬雨淋等候客運，部分路線更因從外縣市發車，進入基隆時早已客滿。

童提出短期透過市府預算與客運業者合作，以「包班」方式確保尖峰時段運能，透過大數據分析各區需求，增加基隆始發班次，讓市民真正「上得了車」，也減輕業者營運壓力。

在中長期交通建設方面，童子瑋指出，國道拓寬工程相關計畫已獲核定，期盼今年底順利發包，預計五年內完成，透過拓寬至六車道及改善七堵交流道動線，紓解尖峰時段壅塞問題。長期則持續推動基隆捷運進入市區，並爭取國道高架化，朝向「長途走高架、短途走平面」的交通分流方向規劃，全面改善基隆對外交通。

針對市區公車，童子瑋表示，基隆公車長期面臨車輛老舊、路線不符需求及營運虧損等問題，未來將推動公車全面換新，重新盤點各區路線，依照市民就醫、採買、通學等生活需求調整運能。同時規畫生活公車與觀光公車路線，偏遠地區以「小黃公車」補足服務，人口密集卻缺乏公車的社區則導入中、小型巴士，讓公共運輸更符合市民需求，也提升營運效率。

童子瑋表示，他從市民最有感的交通與生活需求做起，進一步帶動產業發展與在地就業，讓基隆不再只是每天往返台北的通勤城市，而是一座年輕人願意留下、長輩能夠安心生活的城市，重新找回基隆的發展動能與光榮。

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