影／蔣萬安宣布規畫松山機場遷移 打造AI園區、住宅及公園

台北市長蔣萬安上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」市政願景發布會，蔣萬安宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。

蔣萬安表示成功爭取輝達落腳，迎來AI浪潮，這是千載難逢的機運，接下來要讓世界因為輝達看見台北，AI的產業藍海就是台北的機會，並計畫將松山機場遷移後打造台北AI產業園區、產業發展、交通路網、居住空間等。

蔣萬安強調松山機場整體300公頃腹地，從松機往南串聯到國父紀念館站、再一路到大安、公館、中和既有捷運網路交會，紓解雙北通勤壓力，東西向從士林大同線、圓山站、松山機場再到內湖，也串聯四大產業園區包括北士科、台北AI園區、內科及南軟等，110 公頃公園綠地，是大安森林公園的4倍，同時再造基隆河岸。