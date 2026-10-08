新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

選戰倒數，台北市長蔣萬安今宣示，將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。知情人士指出，市府早在替輝達海外總部覓地時，評估過松山機場南側土地，供輝達選擇，那時就已經有松機遷移的構想。

松機遷移一直是綠營選舉時主打的政見，早在李應元和馬英九競選台北市長時就提出，接著有姚文智，最近一次是吳怡農選立委時，也把松機當場主政見，吳怡農現在又是民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選副總幹事。

知情人士指出，蔣萬安在做出這個決定時，都有和台北市的立委溝通過。中央在理論上應該要支持，且吳怡農選立委時，對手正好是國民黨籍的王鴻薇，她當時也沒有百分之百反對，僅提出有一些困難點。

「今天條件已經出現」知情人士說，當時反對松機遷移，大多認為不應該急著做，主張有一些條件要克服，配套要完成，但若條件已經出現，台北市需要土地，未來AI產業四發展，「應該要上車才對」。

市府團隊考量，如果撇開政治層面，此一政策理念，這是民進黨長期支持的主張，幾乎少有選台北市長的民進黨參選人不提這個政見。至於外界最關心的軍事用途，若中央和民進黨支持遷移，應該共同來克服軍事跟空運交通部分的難題。以目前的運量，松機一年是500萬，桃機第三航廈跟第三跑道完成，是可以去涵蓋松山機場的運量。

至於軍事用途，市府早在替輝達海外總部覓地時，也考量松機用地，且現在的松機，並沒有飛戰鬥機，擺著卡住AI，非常可惜，在北士科、內湖之後，台北市能用的大面積土地，已經愈來愈少。松機遷移後，在交通和軍事的政策，並非不可替代。