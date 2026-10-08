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蔣萬安拋松山機場遷移 在地里長讚規畫與時俱進但也直呼不捨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北松山機場。示意圖。聯合報系資料照
台北松山機場。示意圖。聯合報系資料照

選戰倒數51天，台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。藍營認為，遷移松機是一舉數得，包含都市發展、平抑房價等；綠營喊話蔣，不要因為選舉慌了、急了就隨便亂開口，是要遷移，還是取消？在地里長樂見其成，也直呼不捨。

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蔣萬安說，北士科、內湖、南港都快滿了、連規畫中的洲美都不夠大，產業想加碼，台北卻沒地可給。AI產業急需用地，配套也已成熟，透過高架、機場捷運，從台北到桃園機場只需要36分鐘；2027年桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前，2033年第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。

國民黨在地議員詹為元表示，北市現在發展已經飽和了，也沒多餘土地可發展新產業或做新的都市規畫，如果遷移松山機場是一舉數得的事情。首先，可發展AI產業園區，讓北市成為帶動整體國家AI產業的火車頭；再者是可釋放大量土地，對於居住空間、綠地規畫等，也可達到都市發展及平抑房價的目標。

詹為元說，第三是整個土地釋出之後，內湖科學園區建立對外的聯絡道路也可增加比較多條，從根本解決內科目前塞車的問題。所以在松山機場遷建已經變成一個成熟的時機，的確對於北市未來的發展有著重要的影響。

「這不是小事，這是大事。」民進黨議員張文潔表示，松山機場確實讓當地發展受限，要遷是可以來討論，但要有整體規畫。大家最怕沒有妥善的配套措施，不要因為選舉慌了、急了就隨便亂開口，或因應選舉而端出政策牛肉，就會跟無菸城市政策一樣，會有不少狀況發生，蔣應該要把整體規畫清楚地跟議會、市民報告，再來做這件事。

張文潔說，松山機場遷移，到底遷到哪？「遷移」、「取消」是兩回事，前者是從A地遷到B地，如果桃園機場量能可以提高，就把所有旅客都集中到桃園機場，松山機場就是走入歷史。

在地精忠里里長賴美旭認為，北市還是要有一個機場，尤其位在松山區精忠里，對台北市民、里民的交通非常便利，如今要把機場遷走，「我覺得有點不捨」；未來城市變化，不是里長和里民可控制的。

賴美旭說，隨著城市飽和， 城市規畫的確要與時俱進，蔣市長有這樣的規畫，有助於北市未來發展，樂見其成。先前輝達選址之一包含松南營區，社區居民曾分享孩子是科技新貴，若輝達選定在此，住家過個馬路就到園區，相當方便，也有居民認為科技業年輕人進來後，社區會比較有活力，房價不太有機會跌、就算不賣也很好租。

2026九合一選舉 松山機場 AI 蔣萬安 里長

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