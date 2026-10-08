吳思瑤：沈伯洋盼辯論會越多越好 納交叉詰問

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤今天說，沈伯洋已簽署4家媒體的辯論會邀請，盼雙方陣營能趕快磋商辯論時間、場次、形式。辯論會不是單向的政見發表會，「交叉詰問」是探討市政非常好的方式，應納為辯論會程序。

身兼沈伯洋競選辦公室總幹事的民進黨立委吳思瑤，上午在立法院受訪表示，選舉時間緊逼，民眾都在等兩位台北市長候選人辯論何時登場。沈伯洋的立場就是「一定要辯論、趕快來辯論、越多場越好」。

吳思瑤指出，目前沈伯洋已簽署4家媒體提出的辯論會邀請，依時間分別為民視、三立、鏡電視、TVBS，沈伯洋願意接受辯論邀請，「每一場他都參加」，4家媒體各有專業、代表性、受眾，只要提出邀請的電視台、媒體，沈伯洋都願意接受、參加辯論。

吳思瑤說，選戰進入最後51天，辯論會需要很多的安排，要及早、即刻磋商，雙方陣營趕快坐下來談，磋商時間、場次、形式。她期待接到台北市長蔣萬安競選團隊電話，「我手機24小時不關機」。

吳思瑤表示，如果蔣萬安團隊願意，她也會展現誠意，親自登門拜訪，對辯論會進行必要對話與安排，也讓電視台有充裕時間規劃，提供給台北市民高品質的選舉文化。

至於辯論會的形式，吳思瑤指出，辯論會就是「有辯也有論」，有各自的申論，更重要的是進入彼此提問、據實回答，「辯論會不是單向的政見發表會」，交叉詰問是非常好的方式進行市政探討，希望能將交叉詰問納為辯論會程序的重要元素。