蔣萬安拋松機遷建改建AI園區 沈伯洋酸：10年來做了什麼準備？

台北市長蔣萬安今拋出松山機場遷移議題，目標2033年桃園機場第三航業完工啟用就能覆蓋松山機場運量。民進黨台北市長參選人沈伯洋今早出席展昭世界貓咪博覽會受訪，直言松機遷移牽涉到軍用、松指部，更是時任立委的蔣萬安選區，「這10年來不知道市長對松機遷建做哪些準備。」

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，市長蔣萬安宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園；指出2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前、2033年，第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。

沈伯洋表示，松山機場遷建議題討論許久，不分政黨都有討論過，這也牽扯到軍用、松指部，同時這也算是蔣萬安時任立委的選區，「立委選區到現在這4年，加起來也可能快10年，不知道講市長對松機遷建做哪些準備。」

他說，需要準備的事項是蠻多的，這也是值得討論。選舉只剩下7個禮拜，出現2033年要完成的政策，覺得說過去這十年，到底主張是什麼？記得當年市長參選人姚文智、立委參選人吳怡農都提過，那時候蔣萬安尚未是市長都提到，這有很多問題要解決、且過於倉促，不知道為時麼有這樣轉變。

不過，沈伯洋認為，無論如何能夠討論市政都是好事，「覺得這個議題討論回歸市政很好，辯論可能舉行，是不是先這題辯論，蠻好的。」