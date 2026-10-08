沈伯洋已簽4家辯論邀請 吳思瑤喊話蔣萬安團隊：24小時不關機等電話

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋已同意參加TVBS電視辯論，後續時間及形式仍待協商。沈伯洋競選辦公室總幹事、民進黨立委吳思瑤表示，沈伯洋已簽署4家媒體的辯論邀請，並喊話蔣萬安團隊儘速展開磋商，「我24小時不關機，隨時等候蔣萬安競選團隊來電。」

吳思瑤表示，選戰時間愈來愈緊迫，全社會都在等待兩位市長參選人的辯論何時登場。沈伯洋針對辯論有三個原則，第一是一定要辯論，第二是趕快來辯論，第三則是越多場越好。

吳思瑤指出，沈伯洋8月29日簽署民視辯論邀請、9月9日簽署三立邀請、9月16日簽署鏡電視邀請，9月20日則簽署TVBS邀請。4家媒體各有專業、代表性及不同受眾，只要媒體提出邀請，沈伯洋都願意接受，「每一場都參加」，希望4家媒體都能舉辦辯論。

吳思瑤說，選戰已進入最後51天，一場有品質的辯論需要許多安排，希望雙方陣營盡快坐下來，針對辯論時間、場次及形式展開磋商，也讓提出邀約的媒體有充裕時間規畫。

吳思瑤表示，自己身為沈伯洋競選團隊總幹事，手機24小時不關機，隨時等候蔣萬安競選團隊來電，「我們就趕快坐下來磋商」。若蔣萬安團隊願意，可以由對方提出時間，她也願意親自登門拜訪，盡快針對辯論安排進行對話。

至於辯論形式，吳思瑤表示，希望由雙方陣營先行磋商，時間、場次及形式都可以討論，但既然是辯論，就應當「有辯、有論」，除了參選人各自申論，更重要的是彼此提問並據實回答。

吳思瑤說，辯論不是單向的政見發表會，交叉詰問是很好的方式，可以讓雙方透過提問進行市政交鋒、政策探討及意見交流，這也是沈伯洋樂意接受的形式，希望交叉詰問能納入辯論程序。