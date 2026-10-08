拋重磅消息！蔣萬安：規劃遷移松山機場、打造台北 AI 園區

台北市政府8日上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，台北市長蔣萬安宣布，規劃將遷移松山機場，未來松機與周邊共300公頃用地將用做AI園區。依產業局推估，相關發展可望創造12兆元產值，並帶來6萬5,000個就業人口及至少3萬5,000名住宅人口。

蔣萬安表示，今年初台北成功爭取輝達落腳台北，讓世界看到台北，也看到台灣。他表示，台灣擁有頂尖人才、技術與創新能量，台北更串接人才、資金、產業與服務，具備發展AI產業的優勢。隨著全球進入AI時代，台北作為台灣科技業的重要核心，國內外科技大廠也陸續在台北擴建企業總部及研發中心。

不過，蔣萬安指出，台北目前面臨產業用地不足，北士科、南港軟體園區等地區逐漸飽和，面對AI產業投資需求，現有腹地已遠遠不夠。他認為，台灣過去透過新竹科學園區及半導體產業發展，掌握產業轉型關鍵機會，如今AI浪潮來臨，台灣再次站在關鍵時刻。

蔣萬安表示，松山機場及周邊約300公頃土地，是台北承載AI產業發展的重要腹地，規劃包括100公頃產業聚落、90公頃國際永續生活聚落及110公頃台北中央立體公園，並希望結合松南營區、松山機場南側土地，與中央整合規劃，打造全新的台北AI園區。

他指出，相關規劃將串接北士科、南港等科技產業聚落，並進一步連結新北、桃園、新竹、苗栗、基隆及宜蘭，打造北台灣首都科技廊帶，透過海、陸、空整合，擴大產業串聯。蔣萬安表示，依產業局推估，相關發展可望創造12兆元產值，並帶來6萬5,000個就業人口及至少3萬5,000名住宅人口。他強調，AI浪潮已經到來，台灣應抓緊機遇，為台北、為台灣開創AI黃金世紀。