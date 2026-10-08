挑戰江啟臣、何欣純 前里長首度參選中市長提這些政見

台中市長選舉共3人完成登記，包括民進黨何欣純、國民黨江啟臣及司法正義黨洪麗華，其中，前沙鹿區鹿寮里長洪麗華，繼2018年及2024年參選議員與立委選戰後，進一步挑戰市長大位，她預計10月11日於沙鹿成立競選總部，強調當選後要改善經濟。

洪麗華出身台中清水高美，早期在鹿寮成衣商圈開設服飾店，2014年以無黨籍當選鹿寮里長，2018年以無黨籍參選市議員，2024年獲司法正義黨推薦參選台中市第二選區立委，2026年挑戰參選台中市長，預計10月11日在沙鹿成立競選總部。

洪麗華在參選市長文宣指出，擔任鹿寮里長期間拜訪5千戶里民，發現少子化、社會經濟、青年就業率等問題。為此，她提出政見指台灣受少子化衝擊，人口失衡、生產力下降，影響國安，以日本為例，很多高齡85歲還在工作開計程車餐廳端盤子，美國搶皮包個案太多警察不管，這都是示警台灣，讓洪麗華當選市長改善經濟。

洪麗華指出，她當選後會加強國際經濟合作、提高經濟百分之三十，並提高人民生活水平百分之三十。另獎勵投資增加經濟、就業創造工作，強化水資源之保留及開發，致力增加老人福利、青年就業率，推動協助增加農漁業產能。

台中市長選舉共3人完成登記，其中司法正義黨洪麗華預計10月11日在沙鹿成立競選總部。圖／民眾提供