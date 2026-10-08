蘇巧慧邀吳沛憶、黃捷踩線鶯歌 拚跨城觀光串聯

2026選戰進入倒數，民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前邀請立委吳沛憶、黃捷跨縣市到鶯歌，推廣「2026鶯歌產地開放日」。三人走訪在地窯場、早午餐店，從陶瓷製作到餐具應用，體驗鶯歌陶瓷產業特色；蘇巧慧也盼透過跨城市合作，讓更多外地民眾看見鶯歌及新北29區的在地魅力。

蘇巧慧、吳沛憶與黃捷首先前往「安達窯」，實際體驗瓷器從煉土、塑形到上釉、釉燒的製作過程，隨後前往在地「十二春台式早午餐店」，開箱店家與陶瓷業者跨界合作的限定餐具及年度料理，從產地一路延伸到日常生活。

蘇巧慧也邀請吳沛憶、黃捷帶著各自選區的招牌早餐，與鶯歌在地瓷器搭配，沒想到兩人不約而同都帶來飯糰，直呼「默契也太好」。

蘇巧慧表示，鶯歌產地開放日今年邁入第5年，透過新的方式保存鶯歌文化、推動地方產業，也是新世代用新思維經營地方的展現，過去幾年持續與鶯歌在地青年合作，並在中央爭取地方創生及產業升級資源，希望不只是保存傳統文化，更能將產業特色轉化為體驗經濟，朝工藝之都目標前進。

當天蘇巧慧也邀請籌辦「鶯歌產地開放日」的「陶次瓦代代合作會」青年交流，回顧過去爭取資源、打造產地品牌的過程，並討論鶯歌產業未來發展。青年也感謝蘇巧慧過去在政策及資源上的協助，讓產地開放日逐步成為鶯歌年度代表性的文化活動。

蘇巧慧指出，三鶯線通車後，除了提升三峽、鶯歌交通便利性，也能進一步串聯沿線觀光、文化及藝文景點，因此希望透過便利的大眾運輸，吸引更多外地遊客前來參加鶯歌產地開放日。

未來她將推動「老街觀光券」及「老街季季有活動」，每季規畫不同主題的城市級活動，並結合市府大型活動、節慶發放老街觀光券，鼓勵遊客走進老街、延長停留時間，將觀光人潮導入地方商圈，帶動店家消費。

「2026鶯歌產地開放日」10月7日至11日登場，為期5天，串聯在地窯場、工坊、街區店家及陶藝市集，規畫「走進工廠、品味街區、收藏日常」等活動，邀請民眾走進鶯歌，認識陶瓷產業及地方文化。