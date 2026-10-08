批沈伯洋毒品廢死立場昨是今非 陳以信：詭辯高手為選票面目全非

國民黨文傳會主委陳以信今日表示，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋近來在毒品除罪化、大麻合法化及廢死議題上的表態，沈面對自己過去的言論，一再以詭辯迴避問題，過去談大麻合法化，如今卻明確反對，過去自稱「比較吃廢死這一套」，如今又強調現階段不能沒有死刑，沈伯洋是詭辯高手。

陳以信表示，再高明辯術，也掩蓋不了前後表態的差異，更不能取代政治人物應有的誠信。沈伯洋2014年曾公開寫下「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的」，如今卻表示不贊成大麻合法化，當年文章曾將毒品除罪化列為政策選項之一，如今則強調自己一直不主張毒品除罪化。

陳以信指出，沈伯洋2012年曾說自己「比較吃廢死這一套」，如今面對死刑議題，卻表示現階段死刑無法不存在。沈伯洋為騙選票，變成昨是今非、面目全非，早已自己都認不出自己。

陳以信強調，台北市民需要的是立場清楚、言行一致、敢於承擔的市長，而不是每逢爭議就重新解釋自己過去言論的詭辯高手。選舉不是替過去言論洗白的機會，政治誠信更不是靠詭辯就能過關。呼籲沈伯洋應該誠實面對自己的歷史，逐一說明自己過去與現在的政策主張，讓台北市民清楚檢驗。