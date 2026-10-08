快訊

獨／LINE「2個月壞2次」後台突當機！官方親揭故障原因

幼兒遊學／豐富課程體驗海外生活 但我家孩子適合嗎？

F-16C抵台振奮人心 我台海空優不再新機擔任何角色？

聽新聞
0:00 / 0:00

批沈伯洋毒品廢死立場昨是今非 陳以信：詭辯高手為選票面目全非

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今日表示，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋近來在毒品除罪化、大麻合法化及廢死議題上的表態，沈面對自己過去的言論，一再以詭辯迴避問題，過去談大麻合法化，如今卻明確反對，過去自稱「比較吃廢死這一套」，如今又強調現階段不能沒有死刑，沈伯洋是詭辯高手。

2026九合一選舉

陳以信表示，再高明辯術，也掩蓋不了前後表態的差異，更不能取代政治人物應有的誠信。沈伯洋2014年曾公開寫下「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的」，如今卻表示不贊成大麻合法化，當年文章曾將毒品除罪化列為政策選項之一，如今則強調自己一直不主張毒品除罪化。

陳以信指出，沈伯洋2012年曾說自己「比較吃廢死這一套」，如今面對死刑議題，卻表示現階段死刑無法不存在。沈伯洋為騙選票，變成昨是今非、面目全非，早已自己都認不出自己。

陳以信強調，台北市民需要的是立場清楚、言行一致、敢於承擔的市長，而不是每逢爭議就重新解釋自己過去言論的詭辯高手。選舉不是替過去言論洗白的機會，政治誠信更不是靠詭辯就能過關。呼籲沈伯洋應該誠實面對自己的歷史，逐一說明自己過去與現在的政策主張，讓台北市民清楚檢驗。

沈伯洋 毒品 廢死 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】洋流邏輯：沒有廢死的廢死、沒有前提的前提

蔣萬安表態反廢死 毒品零容忍

藍營強攻毒品再打廢死議題 沈伯洋：未提廢死修法

土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

相關新聞

沈伯洋登少康戰情室再「破圈」？ 醫剖析拆解3重點：根本是「佯流」

民進黨台北市長參選人沈伯洋接連接受藍營媒體、媒體人專訪，被「洋流」屢讚「破圈」，昨再登少康戰情室。時事評論者、醫師沈政男剖析該專訪，指沈伯洋對過去廢死、大麻合法化、雙城論壇是破口等主張全改口，怒嗆根本就是「佯流」。

批沈伯洋毒品廢死立場昨是今非 陳以信：詭辯高手為選票面目全非

國民黨文傳會主委陳以信今日表示，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋近來在毒品除罪化、大麻合法化及廢死議題上的表態，沈面對自己過去的言論，一再以詭辯迴避問題，過去談大麻合法化，如今卻明確反對，過去自稱「比較吃廢死這一套」，如今又強調現階段不能沒有死刑，沈伯洋是詭辯高手。

謝國樑競辦酸綠議員聯合宣傳沒童子瑋 綠：受寵若驚請市長關心市政

民進黨基隆市黨部前天推出黨提名13名市議員聯合宣傳影片，基隆市長謝國樑競辦昨指出，前市長林右昌、前立委蔡適應均參與配音，唯獨不見民進黨市長參選人童子瑋入鏡，質疑為爭取淺藍選票刻意疏遠同黨議員。民進黨議員發聲明回擊，對市長的關心讓民進黨民代受寵若驚，此時重心應放在明年度總預算審查及市政上吧。

沈伯洋2年前基隆罷樑模樣及原因曝 謝國樑：我對他鼓吹罷免有意見

基隆市長謝國樑昨天接受資深媒體人周玉蒄專訪，謝提及台北市長參選人沈伯洋2年前到基隆站上宣傳車鼓吹罷免他說，「我本來是中性看待，但是他就來罷免我啊，我對他有意見」。據了解，沈伯洋當時說，希望市民要出來投下同意罷免票，並指謝國樑因為鴨霸的行為，讓市民站出來要罷免，基隆不要再被財團綁架。

決戰新北…藍鎖定3戰線 綠比誰犯錯少

新北市長選戰緊繃，藍營除透過大型造勢催熱度，接下鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，在優勢區擴大領先，並深入綠大本營吸票。綠營直言，選戰最後關頭是「比誰犯錯得少」。

藍營質疑林國漳賺紅錢 林競辦斥抹黑

立院國民黨團昨開記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長年賺紅錢，卻打抗中保台牌。林陣營強調林國漳當年是高中同學邀請投資，任期間幾乎未領監察人酬勞，已完成蒐證，必要時提告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。