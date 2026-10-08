「現在都是一家人」楊文科：曾與徐欣瑩選舉競爭 如今齊心為竹縣打拚

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天出席新豐婦女會工作研討會，與逾百名婦女姊妹及黨籍候選人齊聚永寧宮。他回憶8年前首次參選縣長時在新豐獲得支持，如今再次相聚格外珍惜情誼；面對國民黨已完成提名，他呼籲放下過去不同、重新團結，「手牽手、肩並肩」，一起守護新竹縣。

楊文科表示，國民黨提名前有不同意見是民主程序的一部分，如今既已完成提名，就應重新站在一起。他說，自己過去與徐欣瑩曾在選舉中競爭，「但我們現在都是國民黨，都是一家人，我們要為新竹縣民全力打拚！」他強調，如今黨已正式提名徐欣瑩參選新竹縣長，大家就應把過去放下、重新凝聚力量，「她是國民黨經過黨內民主程序推出來的候選人，我們就要一起支持她。」

他也肯定新豐地方多年建設，感謝縣議會議長張鎮榮及地方幹部持續爭取道路、活動中心等建設，強調地方發展是縣府、議會、鄉公所及基層共同努力的成果，「這些成果，不是哪一個人的，是大家一起努力的成果。」

談到新豐地方發展，楊文科特別感謝議長張鎮榮長期投入新豐建設。他表示，張鎮榮熟悉地方需求，無論道路拓寬、社區活動中心、小型工程或其他建設，只要是鄉親真正需要的，就會積極向縣府爭取。

楊文科並推薦國民黨新豐鄉長參選人鄭旭凱、縣議員參選人張以聖、徐源發及鄉民代表、村長等五合一候選團隊，呼籲支持者持續投入地方服務。

談到選情，楊文科坦言目前仍艱辛，沒有鬆懈本錢，盼婦女姊妹發揮基層力量，「一票拉一票、一個人再找一個人」，從新豐凝聚支持。他最後喊話，希望大家手牽手、肩並肩，為地方發展及下一代一起努力。

楊文科並逐一推薦國民黨新豐鄉長員參選人鄭旭凱、縣議員參選人張以聖、徐源發及鄉民代表、村長等五合一候選團隊，呼籲支持者持續投入地方服務。

圖／黨部提供