【重磅快評】徐佳青「公家就是我家」惹議 吳諍罵在野更提油滅火

在毒油事件裡說出「又不是我逼你吃」的民進黨發言人吳崢，又有最新力作。針對徐佳青請辭事件，他大罵國民黨「非常厚臉皮」、「非常不要臉」，指國民黨沒有辦法用同樣標準要求自己，卻還有臉對民進黨酸言酸語。問題是，吳崢罵錯對象了吧？

這次徐佳青事件，從爆料、資料比對，到接連提出質疑，明明是民眾黨立法院黨團踢爆整件事，國民黨頂多是在徐佳青請辭後要求不能因為下台就結案，該查還是要查。結果吳崢卻把砲火全對準國民黨，這是為什麼？恐怕因為地方選舉進入最後階段，民進黨眼中的主要對手還是國民黨，所以即使民眾黨才是這次事件的主要爆料者，也不願意把力氣花在民眾黨身上。

只是，徐佳青為何犯眾怒，民進黨似乎到現在還沒搞懂。

人民真正厭惡的是特權，是公私不分，是「我可以、你不行」的權力傲慢。不管是哪一個政黨，只要踩到這條紅線，人民都會反感。何況民進黨執政都已多少年了，老是把國民黨抓出來罵，有意思嗎？更不可能因此轉移民怨。

徐佳青這次遭質疑的核心，不是她是不是一個好媽媽，也不是家人能不能自費搭飛機去國外探望她，而是公務與私人之間的界線畫在哪裡。

民眾黨提出的質疑包括，她任職僑委會副委員長期間，兒子曾以「攝影官」名義隨行出訪；丈夫則被指使用駐美代表處公務車，甚至跨州接送家人。僑委會否認濫用公帑，強調出訪計畫、人員配置及公務車調派均依法辦理；外交部也已要求相關駐外館處查明。這些究竟有沒有違法，當然應等調查結果，但人民的疑問不會因為一句「依法辦理」就消失。

尤其是「先生當司機」這件事，更讓人難以理解。如果先生不是中華民國公務員，也不是外交部駐外館處的公務人員，為何可以駕駛駐外館處的公務車？公務車是提供公務使用，誰可以駕駛、可以載誰、為何需要跨州接送，難道沒有明確規範？即使館方認為這樣的安排有其公務上的理由，也應該把派車依據、使用目的、駕駛人身分及行程說清楚，而不是一句「依法辦理」就帶過。

更何況，如果一名政務官的家屬可以因為「幫忙」就開公務車、接送家人，那這套標準是否也適用於所有公務員？今天如果是基層公務員的配偶，能不能因為人在國外、工作忙、需要照顧家人，就替外館開公務車？恐怕沒有人會認為這是理所當然。問題不在於「先生願不願意幫忙」，而是國家的公務資源究竟有沒有這樣使用的法定與行政依據。

尤其徐佳青自己先前說，家人自費來探望她是「民主社會允許的基本人權」。這句話根本沒有回答人民真正想知道的問題：如果家人自費前來，有沒有使用公務資源？有沒有使用外館公務車？未成年兒子有沒有及為何能用「攝影官」名義參與官方活動？相關出訪及活動人員名單又是如何核定的？

這些問題，都應該一項一項說清楚，而不是把焦點轉移到「家人有沒有探親的權利」。更讓人難以接受的是，當人民質疑的是國家公務資源，卻一再聽到各種情緒性的辯解。甚至還有人說，先生幫忙開公務車、兒子幫忙拍照，可以成為「任務應援志工團」，既能省公帑，一家人又能團聚。這種說法真是令人瞠目結舌。

國家的法令制度，豈可如此隨意自我解釋。不能因為使用者是政務官的家人，公私界線蕩然無存，簡直是「公家就是我家」。

別忘了，過去環保人員把回收的電鍋送給弱勢婦人，都曾因公務倫理與法律問題遭到追究。基層公務員碰到的是一套嚴格到不容絲毫偏差的標準，到了高官身上，難道就可以用「自費」、「家庭照顧」或「幫忙拍照」輕輕帶過？

昔日民進黨打著清廉、改革、進步的招牌取得政權，如今執政多年，卻一次又一次讓人民看到權力傲慢。徐佳青事件只是冰山一角，無怪乎在野甚至戲稱徐家是「寄生僑委會」。

從徐佳青到吳崢，最讓人失望的，都是始終把矛頭對準別人。一個政務官遇到爭議，先談別人有沒有更糟；一個政黨發言人遇到質疑，先拿在野黨過去的問題出來比較。這種戰狼式的套路，也許可以滿足支持者的情緒，卻化解不了人民心頭的疑問，只是讓人民更加見識執政者的傲慢。

罵別人，不會讓自己從錯的變成對的；國民黨過去有沒有問題，也不能成為今天民進黨不用回答問題的理由。