謝國樑競辦酸綠議員聯合宣傳沒童子瑋 綠：受寵若驚請市長關心市政

民進黨基隆市黨部前天推出黨提名13名市議員聯合宣傳影片，基隆市長謝國樑競辦昨指出，前市長林右昌、前立委蔡適應均參與配音，唯獨不見民進黨市長參選人童子瑋入鏡，質疑為爭取淺藍選票刻意疏遠同黨議員。民進黨議員發聲明回擊，對市長的關心讓民進黨民代受寵若驚，此時重心應放在明年度總預算審查及市政上吧。

謝競辦發言人謝若彤昨指出，近期從童子瑋的裝置藝術活動、競選總部成立到相關影片拍攝，少見童子瑋與民進黨籍議員合體的畫面，對照童子瑋與賴清德總統同台，「賴清德的光環我要、民進黨的支持我要，至於民進黨的小雞，你們先不要跟我站在一起」，就是只想獲得政黨支持，卻不願承擔拉抬隊友的責任。

謝若彤說，童為了搶淺藍票，連民進黨母雞這個身分都可以不要了嗎？市長參選人如何對待自己的團隊，也是市民判斷其誠信與責任感的依據，若連對隊友的基本承擔都要隨選票考量改變，基隆的未來，如何託付給他？

民進黨基隆市議員鄭文婷代為聲明回擊，她表示，感謝謝國樑競辦的關心，他們從來不知道謝國樑這麼關心民進黨籍市議員參選人有沒有跟市長參選人合體。目前議會正在審明年度預算，此時此刻謝國樑的重點應該放在關心明年度的預算審查進度，畢竟這涉及到明年市政的推動，特別是正在審查鄰里工程及設備費用1億6千多萬元的經費，到底謝國樑是想要自肥還是要建立制度？始終聽不到民政處或相關處室有一個明確的交代。

鄭文婷說，謝國樑反倒關心起民進黨議員跟市長參選人有沒有合體，實在是讓民進黨議員受寵若驚，在這麼重要的時刻還勞費謝國樑市長花費心思來關心這種雞毛蒜皮的小事。

鄭文婷 示，民進黨參選人始終團結一致，不像藍白忽而合作、忽而撕破臉，讓人看不明白，也不想明白，但選舉是一時的，市政的推動、城市的進步卻是長期的，希望謝國樑不要忘了12月25日才卸任，此時此刻應該還是要把重心放在市政的推動。