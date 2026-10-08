沈伯洋登少康戰情室再「破圈」？ 醫剖析拆解3重點：根本是「佯流」

民進黨台北市長參選人沈伯洋接連接受藍營媒體、媒體人專訪，被「洋流」屢讚「破圈」，昨再登少康戰情室。時事評論者、醫師沈政男剖析該專訪，指沈伯洋對過去廢死、大麻合法化、雙城論壇是破口等主張全改口，怒嗆根本就是「佯流」。

沈伯洋繼接受王偉忠、李四端等人專訪後，昨晚再登上聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，由國民黨戰鬥藍發起人趙少康主持，搭配聯合報記者李承穎與TVBS主持人錢怡君提問，各界關注「破圈」效應。

沈政男昨晚也仔細看完「少康戰情室」，他剖析拆解直批，沈伯洋在毒品政策，他繼續說謊，說2014年他提到的提供毒品是指美沙冬。昨晚首次提到丁基原啡因，意思是他要做的就是台北市政府現在在做的，「大麻合法化」現在不贊成了。

對於廢死，也說他現在的立場趨近於「死刑肯定論」這本書，盡量減少死刑。他本來說雙城論壇是對岸滲透破口，現在在不設前提之下也可參加，而台灣社會被滲透問題，改口說宮廟是中低滲透風險，沒有把陸配當成風險，而是當成受害者。

針對趙少康說當初不應大罷免，小罷免幾個人就好，沈伯洋表示同意，但當初因為罷團要求，所以進行全面罷免。至於大罷免撕裂台灣，沈伯洋則說沒有撕裂，只是大家意見不一致，不代表撕裂。

對於沈伯洋在該專訪上的回應，幾乎與過去立場相左，沈政男痛批，為了選舉，輕易就背棄了左派社會學、大麻合法化、廢死、反中、大罷免的盟友。「這樣一來，選你要幹嘛？讓蔣萬安繼續反毒、參加雙城論壇就好了嘛！」

沈政男更怒嗆，就跟大罷免一樣，沒看到選票開出來，就一直亂扯，以為這樣就會有票。不是說藍白是匪諜？國民黨是共產黨？如今怎麼不說了？其支持者能接受嗎？「顯然，『洋流』根本就是『佯流』」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供