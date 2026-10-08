沈伯洋2年前基隆罷樑模樣及原因曝 謝國樑：我對他鼓吹罷免有意見

基隆市長謝國樑昨天接受資深媒體人周玉蒄專訪，謝提及台北市長參選人沈伯洋2年前到基隆站上宣傳車鼓吹罷免他說，「我本來是中性看待，但是他就來罷免我啊，我對他有意見」。據了解，沈伯洋當時說，希望市民要出來投下同意罷免票，並指謝國樑因為鴨霸的行為，讓市民站出來要罷免，基隆不要再被財團綁架。

謝國樑昨接受周玉蔻節目專訪，周玉蔻有問到洋流，是否使他和民進黨基隆市長參選人議長童子瑋的差距變小？不過，謝國樑並未對周的說法特別回應。但謝另提及上一次他的罷免案，謝國樑說，沈伯洋在罷免投票前2天，到基隆站上宣傳車鼓吹他的罷免，所以他對他還是小有一點意見，「我本來是中性看待，但是他就來罷免我啊」。

謝國樑並表示，對於不同事件、政治局勢和趨勢的改變，會認真以對，他跟台北市長蔣萬安有國安連線，對沈伯洋也有在觀察，就各自表述。

據指出，2024年10月13日謝國樑罷免案投票，結果為同意票數6萬9934票，不同意票數8萬6014票，投票率為50.44%，由於不同意票數大於同意票數，罷免失敗，謝國樑贏得勝利，同意票與不同意票相差約1萬6080票。

立委沈伯洋是在投票前2日的11日晚間到基隆市參加罷樑團體「山海公民拆樑行動」車隊大遊行最後催票，沈到基隆火車站北站出發點現身，號召民眾投下同意罷免票，高喊「10月13，基隆換新衫」，沈站上宣傳車力挺罷樑。

沈伯洋當時在宣傳車上說，希望市民10月13日（2024年）要出來投下同意罷免票，並指謝國樑因為鴨霸的行為，讓市民站出來要罷免，基隆不要再被財團綁架，留給基隆一個更美好的未來，國民黨不應用盡全黨資源，要來壓制公民表達意見的權利。