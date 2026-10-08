賴清德示警綠選將 留意抹黑攻擊

九合一選戰倒數，民進黨主席賴清德昨在民進黨中常會表示，選舉期間如何面對境內外錯假訊息的挑戰，已經成為許多民主國家共同面對的重要課題，他要提醒所有黨公職與參選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題。

賴清德說，這些錯假訊息的來源與型態相當的複雜，有些可能來自境外勢力，利用ＡＩ生成技術，製造幾可亂真的聲音或影像，或是透過假民調、選務作弊等誤導性論述與不實謠言，經由網路上的大量假帳號，以及其他協力者，透過公開或封閉的社群平台，有組織地散布訊息、進行認知操作。

他表示，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，可以預見的是，當選舉愈接近最後階段，各種不實訊息、惡意醜化與滋擾，都可能增加，手法與形式也可能更加複雜；但愈是在選舉最後階段，就愈要沉著、冷靜，提高警覺。