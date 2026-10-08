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鄭麗文批沈伯洋 台獨變台「毒」

聯合報／ 記者林佳彣王思慧鄭媁詹宜庭屈彥辰張曼蘋／連線報導

國民黨昨天在花蓮召開行動中常會，黨主席鄭麗文指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋台獨分子，過去的台獨立場已經造成台灣最危險的政治主張，當台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，「獨」就變成更恐怖的「毒」，是民主毒瘤、民主亂流。

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鄭麗文說，現在有很多亂流，賴清德總統的新潮流、台北的亂流，都是民主的毒瘤；台灣不能夠再這樣仇恨動員、內部消耗，也不能再意識形態治國、沒有是非，連民進黨每次選總統時，都要極力撇清台獨，美國總統川普今年才高調表示不支持台獨，兩岸絕對不可因為台獨而產生戰爭，所以沈伯洋的台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，這個「獨」一下子就變成更恐怖的「毒」，她才會說這是「民主毒瘤、民主亂流」。

鄭麗文也表示，沈伯洋過去主張要把毒品去汙名化、去刑罰化，要讓毒品進入社區中心，提供乾淨的針頭，這樣的主張在全世界非常少見，「沈伯洋身為重要的政治人物、參選台北市長的人，不能夠避重就輕、迴避問題」。她認為，毒品分很多種，什麼樣的毒品進到什麼樣的社區中心？為什麼不敢正面回答？這是一個嚴肅的問題，關係整個台灣的反毒政策、防毒政策，這也關係下一代的未來，不能輕易蒙混過關。

雖然沈伯洋已表示「不主張毒品除罪化」，但國民黨立委賴士葆、李彥秀等人昨提五大反毒修法訴求，包括大麻降級或除列須經立法院同意、增訂毒駕一年最低刑、毒駕累犯致死最重可處死刑、緩刑者強制戒癮治療及採驗，以及盡速將唾液快篩入法等，盼全面補強制度缺口。

國民黨 鄭麗文 沈伯洋 台獨 毒品

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