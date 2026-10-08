批藍用片段的標籤攻擊 沈伯洋：現在立場「支持死刑」

民進黨台北市長參選人沈伯洋接連被質疑毒品政策主張及疑似支持廢死立場。他昨天表示，國民黨很奇怪，喜歡揣測別人立場，但他不僅沒提過廢死修法，甚至曾參與審定出版「死刑肯定論」，和作者想法相近；如果真像國民黨所講的，為什麼他到現在還沒提出要廢死刑的修法？

沈伯洋表示，憲法法庭已畫出基準，死刑與否不是地方政府權責，地方首長最重要的責任是預防犯罪，國民黨不談地方政府該如何預防犯罪，也不跟他這個犯罪學專家討論如何降低犯罪，卻用片段的標籤攻擊，對守護市民安全有什麼幫助？他批國民黨，「一直在猜測我在想什麼，去揣測別人立場、內心，這種選戰的方式也是滿奇特、滿好笑的」。

「『死刑肯定論』的作者在辯證過程中，最後選擇死刑，跟我現在的立場比較相近。」沈伯洋說，「死刑肯定論」作者是法官，想支持廢死，但辯證過程中最後還是選擇死刑，「我的態度就是讓這個辯證如實地呈現在大眾的面前」。

沈伯洋昨上少康戰情室節目專訪時也強調，長遠來講，希望死刑減少使用，但現在就是有死刑。被問到是否因現階段在選舉，必須投大多數人所好，與自己立場矛盾？沈伯洋否認，並強調死刑辯論在台灣是非常困難的議題，每個立場講得都有他的道理，但若要形成共識，不管肯定或反對死刑，優劣都要讓人民知道，「我就是要幫大家形成共識那個人」。

對於藍營指控「在社區中心提供毒品給吸毒者」，沈伯洋表示，十幾、廿年來公衛努力竟然被抹黑成這個樣子，第一線醫療對於這樣負面標籤其實是有點炸鍋；他肯定台北市長蔣萬安視察毒品防治中心或許能安撫第一線情緒，畢竟這幾天因為一場選舉，不但被抹黑、甚至可能還有制度調整，對第一線非常痛苦、慌張。

不過，對於蔣萬安昨至昆明防治中心視察，衛福部長石崇良則擔心，過度干擾，恐導致癮友不願出來戒治，呼籲外界「無須過度關注」戒癮地點。