聽新聞
0:00 / 0:00

批藍用片段的標籤攻擊 沈伯洋：現在立場「支持死刑」

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱林佳彣林琮恩／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋接連被質疑毒品政策主張及疑似支持廢死立場。他昨天表示，國民黨很奇怪，喜歡揣測別人立場，但他不僅沒提過廢死修法，甚至曾參與審定出版「死刑肯定論」，和作者想法相近；如果真像國民黨所講的，為什麼他到現在還沒提出要廢死刑的修法？

2026九合一選舉

沈伯洋表示，憲法法庭已畫出基準，死刑與否不是地方政府權責，地方首長最重要的責任是預防犯罪，國民黨不談地方政府該如何預防犯罪，也不跟他這個犯罪學專家討論如何降低犯罪，卻用片段的標籤攻擊，對守護市民安全有什麼幫助？他批國民黨，「一直在猜測我在想什麼，去揣測別人立場、內心，這種選戰的方式也是滿奇特、滿好笑的」。

「『死刑肯定論』的作者在辯證過程中，最後選擇死刑，跟我現在的立場比較相近。」沈伯洋說，「死刑肯定論」作者是法官，想支持廢死，但辯證過程中最後還是選擇死刑，「我的態度就是讓這個辯證如實地呈現在大眾的面前」。

沈伯洋昨上少康戰情室節目專訪時也強調，長遠來講，希望死刑減少使用，但現在就是有死刑。被問到是否因現階段在選舉，必須投大多數人所好，與自己立場矛盾？沈伯洋否認，並強調死刑辯論在台灣是非常困難的議題，每個立場講得都有他的道理，但若要形成共識，不管肯定或反對死刑，優劣都要讓人民知道，「我就是要幫大家形成共識那個人」。

對於藍營指控「在社區中心提供毒品給吸毒者」，沈伯洋表示，十幾、廿年來公衛努力竟然被抹黑成這個樣子，第一線醫療對於這樣負面標籤其實是有點炸鍋；他肯定台北市長蔣萬安視察毒品防治中心或許能安撫第一線情緒，畢竟這幾天因為一場選舉，不但被抹黑、甚至可能還有制度調整，對第一線非常痛苦、慌張。

不過，對於蔣萬安昨至昆明防治中心視察，衛福部長石崇良則擔心，過度干擾，恐導致癮友不願出來戒治，呼籲外界「無須過度關注」戒癮地點。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

支持死刑？參與審定出版「死刑肯定論」沈伯洋酸蔣萬安：認真討論市政

曾說「比較吃廢死那一套」遭藍質疑立場 沈伯洋：死刑非地方權責

專訪／到底支持還是反對廢死？沈伯洋：長遠來講死刑減少使用

遭藍營質疑支持廢死 沈伯洋指這本書「跟我現在立場近」

相關新聞

決戰新北…藍鎖定3戰線 綠比誰犯錯少

新北市長選戰緊繃，藍營除透過大型造勢催熱度，接下鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，在優勢區擴大領先，並深入綠大本營吸票。綠營直言，選戰最後關頭是「比誰犯錯得少」。

藍營質疑林國漳賺紅錢 林競辦斥抹黑

立院國民黨團昨開記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長年賺紅錢，卻打抗中保台牌。林陣營強調林國漳當年是高中同學邀請投資，任期間幾乎未領監察人酬勞，已完成蒐證，必要時提告。

賴清德示警綠選將 留意抹黑攻擊

九合一選戰倒數，民進黨主席賴清德昨在民進黨中常會表示，選舉期間如何面對境內外錯假訊息的挑戰，已經成為許多民主國家共同面對的重要課題，他要提醒所有黨公職與參選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題。

雙城論壇 沈伯洋：無政治前提就可參加

聯合報及ＴＶＢＳ共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長是否參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加，也不代表不能對話；至於為何推動去年大罷免？沈強調，罷免是憲法賦予權利，不能說是撕裂。

澎湖縣長選戰／吳淑瑾攻青年票黃捷助陣 陳振中提海事教育獲支持

民進黨立委黃捷昨跨海陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾掃街拜票，隨行年輕Coser（角色扮演者）成為街頭焦點，吳淑瑾指若當選就辦動漫祭。關注海洋永續的國民黨縣長參選人陳振中則獲中華海員總工會理事長葉慶榮力挺，他強調，若當選會積極爭取資源，促進海事單位職場安全、勞動權益與職涯發展。

蔣萬安表態反廢死 毒品零容忍

民進黨台北市長參選人沈伯洋被質疑毒品政策立場風波還未平息，又被翻出曾稱「比較吃廢死這一套」。台北市長蔣萬安昨視察昆明毒品防治中心，表態「我就是反對廢除死刑」，也說「毒品零容忍，不只是玩文字遊戲」，每個人過去的主張是否一致，都必須誠實面對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。