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澎湖縣長選戰／吳淑瑾攻青年票黃捷助陣 陳振中提海事教育獲支持

聯合報／ 記者張議晨王昭月／澎湖報導
民進黨立委黃捷（左一）昨跨海陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾（中）掃街拜票，隨行的年輕Coser（角色扮演者）成為街頭焦點。圖／吳淑瑾競辦提供
民進黨立委黃捷（左一）昨跨海陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾（中）掃街拜票，隨行的年輕Coser（角色扮演者）成為街頭焦點。圖／吳淑瑾競辦提供

民進黨立委黃捷昨跨海陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾掃街拜票，隨行年輕Coser（角色扮演者）成為街頭焦點，吳淑瑾指若當選就辦動漫祭。關注海洋永續的國民黨縣長參選人陳振中則獲中華海員總工會理事長葉慶榮力挺，他強調，若當選會積極爭取資源，促進海事單位職場安全、勞動權益與職涯發展。

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兼任民進黨高雄市黨部主委的黃捷昨帶著年輕Coser現身馬公市街頭，讓澎湖出現不同以往的選戰街景，黃捷說，看到年輕人站出來參與很感動，「澎湖青年若能落地生根，地方會更有活力」。

吳淑瑾說，不同世代有不同文化與興趣，澎湖擁有豐富文化底蘊，她若當選，將結合動漫、Cosplay及澎湖在地文化，打造專屬年輕世代的活動，也將花火節的主聯名IP模式化整為零，推動動漫二次元文化與在地觀光深度結合。

中華海員總工會理事長葉慶榮昨則率工會代表到國民黨澎湖縣長參選人陳振中競選總部表達支持，廖、陳是高中同窗，此行除敘舊，也針對離島船員培育、海事教育及青年就業、風電產業等議題交換意見。葉慶榮說，澎湖與海洋產業關係密切，具備海事教育與船員訓練基礎，但離島學生在專業師資、訓練資源及登船實習等方面的資源均不足，需政府與產業共同協助。

陳振中認為應對有志投入航運及海事工作的澎湖學子提供更多專業訓練與就業機會，若當選縣長，將針對師資、設備、實習與就業銜接等議題祭出具體作法。

中華海員總工會理事長葉慶榮（左）昨率工會代表到國民黨澎湖縣長參選人陳振中競選總部表達支持，廖、陳是高中同窗，此行也就離島船員培育等議題交換意見。圖／陳振中競辦提供
中華海員總工會理事長葉慶榮（左）昨率工會代表到國民黨澎湖縣長參選人陳振中競選總部表達支持，廖、陳是高中同窗，此行也就離島船員培育等議題交換意見。圖／陳振中競辦提供

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