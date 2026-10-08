為大造勢暖身！高市長藍綠拚「巷戰」 搶基本盤

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）昨偕黨籍議員參選人橫掃鳳西黃昏市場。記者王昭月／攝影

高雄市長選舉白熱化，藍綠下周將進入陸戰第二次交鋒，國民黨參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆昨天展開「巷戰」肉搏，賴瑞隆連掃北高雄兩大市場，柯志恩則搶攻鳳山票倉，鞏固各自陣營基本盤，也為下周末大型造勢暖身。

柯志恩預計十月十六日晚間在岡山舉辦大造勢，請來「燕子」台中市長盧秀燕與「漢子」新北市長侯友宜助陣。民進黨參選人賴瑞隆十七日晚間在捷運鳳山西站舉辦競選總部成立大會，雙方展開第二回合大造勢，拉抬選情。

藍綠陣營為替造勢活動暖身，近日深入市場掃街拜票，賴瑞隆昨早在立委李昆澤、市議員張博洋、何權峰、鄭孟洳陪同下，先到三民區建興市場掃街，下午轉攻內惟黃昏市場，晚間加碼出席左營萬年季，「母雞帶小雞」搶攻基層票倉。

賴瑞隆說，選戰倒數階段全力跟市民說清楚未來的願景，另一方面也深入基層市場，包括辦地方的座談會，也能讓市民更了解他的訴求；已踩破四雙球鞋的柯志恩，昨天傍晚則橫掃鳳西黃昏市場，該市場為鳳山區攤販最多、占地最大的黃昏市場，猛攻鳳山票倉，吸引不少支持者握手合影。

藍綠巷戰激烈之際，卻傳有廣播節目「忘了關麥克風」，導致來賓私下談論市長選情的內容外洩，其中提及「老王」談到高雄藍綠差距逾十個百分點，被外界聯想到立法院前院長王金平。柯志恩表示，王院長聞訊罕見動怒，第一時間透過競選總幹事蕭漢俊強調，「從來沒有講過這樣的話」。之後她和王直接對話，表示院長要大家放心，「這絕對是假訊息」。她說，選戰這麼膠著，連賴總統都認為高雄有不能輸的壓力，若差距真的大，恐怕民進黨不需這麼緊張。

賴瑞隆指出，所有民調都會作為選戰步驟調整參考，會持續跟人民說明高雄未來進步方向、政策願景。

政治觀察學者高思安認為，私下談話意外播出，消息來源還沒核實，竟迅速成為選情判決，令人質疑「忘了關麥」是一場意外，還是精心的安排？