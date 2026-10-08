聽新聞
0:00 / 0:00

為大造勢暖身！高市長藍綠拚「巷戰」 搶基本盤

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺王昭月／高雄報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前右）昨赴綠營票倉三民區掃街，獲得不少回響。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前右）昨赴綠營票倉三民區掃街，獲得不少回響。記者張議晨／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）昨偕黨籍議員參選人橫掃鳳西黃昏市場。記者王昭月／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）昨偕黨籍議員參選人橫掃鳳西黃昏市場。記者王昭月／攝影

2026九合一選舉

高雄市長選舉白熱化，藍綠下周將進入陸戰第二次交鋒，國民黨參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆昨天展開「巷戰」肉搏，賴瑞隆連掃北高雄兩大市場，柯志恩則搶攻鳳山票倉，鞏固各自陣營基本盤，也為下周末大型造勢暖身。

柯志恩預計十月十六日晚間在岡山舉辦大造勢，請來「燕子」台中市長盧秀燕與「漢子」新北市長侯友宜助陣。民進黨參選人賴瑞隆十七日晚間在捷運鳳山西站舉辦競選總部成立大會，雙方展開第二回合大造勢，拉抬選情。

藍綠陣營為替造勢活動暖身，近日深入市場掃街拜票，賴瑞隆昨早在立委李昆澤、市議員張博洋、何權峰、鄭孟洳陪同下，先到三民區建興市場掃街，下午轉攻內惟黃昏市場，晚間加碼出席左營萬年季，「母雞帶小雞」搶攻基層票倉。

賴瑞隆說，選戰倒數階段全力跟市民說清楚未來的願景，另一方面也深入基層市場，包括辦地方的座談會，也能讓市民更了解他的訴求；已踩破四雙球鞋的柯志恩，昨天傍晚則橫掃鳳西黃昏市場，該市場為鳳山區攤販最多、占地最大的黃昏市場，猛攻鳳山票倉，吸引不少支持者握手合影。

藍綠巷戰激烈之際，卻傳有廣播節目「忘了關麥克風」，導致來賓私下談論市長選情的內容外洩，其中提及「老王」談到高雄藍綠差距逾十個百分點，被外界聯想到立法院前院長王金平。柯志恩表示，王院長聞訊罕見動怒，第一時間透過競選總幹事蕭漢俊強調，「從來沒有講過這樣的話」。之後她和王直接對話，表示院長要大家放心，「這絕對是假訊息」。她說，選戰這麼膠著，連賴總統都認為高雄有不能輸的壓力，若差距真的大，恐怕民進黨不需這麼緊張。

賴瑞隆指出，所有民調都會作為選戰步驟調整參考，會持續跟人民說明高雄未來進步方向、政策願景。

政治觀察學者高思安認為，私下談話意外播出，消息來源還沒核實，竟迅速成為選情判決，令人質疑「忘了關麥」是一場意外，還是精心的安排？

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠交鋒…蔣萬安社宅開工、沈伯洋順報首發

澎湖縣長選戰 黃捷跨海助選吳淑瑾盼延續幸福好政

基隆議員60人搶32席 藍白綠各有隱憂

鄭麗文喊話藍軍別棄保「本是同根生」 魏嘉賢反問誰把豆萁拿去燒

相關新聞

決戰新北…藍鎖定3戰線 綠比誰犯錯少

新北市長選戰緊繃，藍營除透過大型造勢催熱度，接下鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，在優勢區擴大領先，並深入綠大本營吸票。綠營直言，選戰最後關頭是「比誰犯錯得少」。

藍營質疑林國漳賺紅錢 林競辦斥抹黑

立院國民黨團昨開記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長年賺紅錢，卻打抗中保台牌。林陣營強調林國漳當年是高中同學邀請投資，任期間幾乎未領監察人酬勞，已完成蒐證，必要時提告。

賴清德示警綠選將 留意抹黑攻擊

九合一選戰倒數，民進黨主席賴清德昨在民進黨中常會表示，選舉期間如何面對境內外錯假訊息的挑戰，已經成為許多民主國家共同面對的重要課題，他要提醒所有黨公職與參選人團隊，面對誤導性訊息與抹黑攻擊，都不能夠掉以輕心，也不要因為一時情緒，而陷入對方設定的議題。

雙城論壇 沈伯洋：無政治前提就可參加

聯合報及ＴＶＢＳ共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長是否參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加，也不代表不能對話；至於為何推動去年大罷免？沈強調，罷免是憲法賦予權利，不能說是撕裂。

澎湖縣長選戰／吳淑瑾攻青年票黃捷助陣 陳振中提海事教育獲支持

民進黨立委黃捷昨跨海陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾掃街拜票，隨行年輕Coser（角色扮演者）成為街頭焦點，吳淑瑾指若當選就辦動漫祭。關注海洋永續的國民黨縣長參選人陳振中則獲中華海員總工會理事長葉慶榮力挺，他強調，若當選會積極爭取資源，促進海事單位職場安全、勞動權益與職涯發展。

蔣萬安表態反廢死 毒品零容忍

民進黨台北市長參選人沈伯洋被質疑毒品政策立場風波還未平息，又被翻出曾稱「比較吃廢死這一套」。台北市長蔣萬安昨視察昆明毒品防治中心，表態「我就是反對廢除死刑」，也說「毒品零容忍，不只是玩文字遊戲」，每個人過去的主張是否一致，都必須誠實面對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。