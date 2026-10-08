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雙城論壇 沈伯洋：無政治前提就可參加

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋，昨天接受TVBS少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋，昨天接受TVBS少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

聯合報及ＴＶＢＳ共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都 誰來當市長」系列專訪，昨訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長是否參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加，也不代表不能對話；至於為何推動去年大罷免？沈強調，罷免是憲法賦予權利，不能說是撕裂。

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節目中提問，沈伯洋曾說過雙城論壇舉辦至今沒有看到效益，前陣子又提到現有交流框架可以留著，是否代表支持今年續辦雙城論壇？沈伯洋表示，還是要確保沒有政治前提、有效益內容或幫到產業，「那就可以繼續做，如果做不到這些的話，那就認為現在不用辦」。

被問到今年雙城論壇有可能在十二月底舉辦，若當選就職後會參加嗎？沈伯洋說，對方搞不好願意辦沒有政治前提的，「那我也很願意」；至於交流部分，就是風險控管，哪些產業和資安有關就要注意，不代表完全不能對話。

至於如何跟上海官員交流？沈伯洋舉例，上海市也有運動驛站，可以彼此分享經驗，但有些底線需要守住，像是ＡＩ、主權、資安有關，或者是對方想要刺探、認識誰，以及統戰行為進一步想要竊取機密，當然就要把底線守好，「只要沒有政治前提就可以（參加）」。

何謂無政治前提？沈伯洋回答，可能是九二共識、一國兩制、台灣屬於中國一部分等，像是小貓熊，和日本交換時不用顧慮政治前提，但是跟上海市交換後，要怎麼稱呼動物，本身就帶有政治前提。

被問及為何要發動無差別罷免？沈伯洋表示，大罷免是公民運動，他不是發起人，但他很贊成，因為當時國會有很多亂象，很多法案踩到國安的界線，當時有公民團體站出來要改變立法院生態，「有人要改變我的工作環境，我當然支持」。

是否不分青紅皂白罷免藍營立委，造成台灣社會不支持？沈伯洋說，當時確實有和公民團體討論，是不是針對特定幾位主要、有量能立委罷免，但因為當時修了選罷法，把罷免門檻提高，有些公民團體會認為「叫我現在不要做，那我還有下一次嗎？」這就無法說服公民。

大罷免和創辦黑熊學院等是否撕裂台灣？沈伯洋說，「罷免是憲法賦予權利，不能說是撕裂」，就像他現在在選舉，他跟對手很多想法不一樣，但不代表我們在撕裂這個社會，只是因立場不同，讓選民選擇。

如何爭取二○二二年投給民眾黨台北市長候選人黃珊珊的選民支持？沈伯洋說，所有選民都要說服，即便投給蔣萬安選民也要去說服，就像過去投給藍營的選民，也有人在罷免時投同意票。

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