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決戰新北…藍鎖定3戰線 綠比誰犯錯少

聯合報／ 記者張策葉德正林昭彰林媛玲王慧瑛／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天出席新北教育團體挺川後援會，並表示會出席淡江大學舉行的青年論壇。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天出席新北教育團體挺川後援會，並表示會出席淡江大學舉行的青年論壇。記者曾原信／攝影

新北市長選戰緊繃，藍營除透過大型造勢催熱度，接下鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，在優勢區擴大領先，並深入綠大本營吸票。綠營直言，選戰最後關頭是「比誰犯錯得少」。

2026九合一選舉

國民黨參選人李四川昨成立新北教育團體後援會，爭取文教族群支持，前教育部長吳清基站台。民進黨蘇巧慧昨晚參加台灣學生聯合會辦的青年論壇，和學生對面交流，蘇有問必答，氣氛熱絡。李四川說，他先前有受邀到台北大學系學會演講，淡江大學學生會邀請也會去，樂意多聽年輕人意見。

國民黨議會黨團昨公布九月底至十月初執行民調結果，國民黨李四川領先民進黨蘇巧慧百分之六點七，外界關注「洋流」是否撼動新北中間板塊，該民調顯示李在中間選民支持度、看好度仍居上風，黨團幹部說，隨投票日逼近，板橋等關鍵選區布局、防奧步是重中之重。

有媒體人日前在直播節目疑忘關麥克風，意外流出私下對話，提到四日板橋大造勢沒什麼自然人流，「感覺新北已經掛了」。李四川昨回應，他比較在意市民心聲及意見，當天握到的手都是熱的。

國民黨新北黨部主委黃志雄說，首要穩固基本盤，讓侯市長支持者轉換為對李四川認同，持續提地方建設、教育等中性議題，強化中間選民好感度。民調顯示民眾黨支持者約七成挺川，要讓「小草」集中選票促使合作效益發揮到最大。

區域戰方面，黃點名三重、五股等政治光譜相對偏綠地區，當地不少從南部北上打拚居民，在意參選人與地方間互動，盡可能握到每雙手。侯四年前廿九區全勝，在偏綠區仍擁高人氣，地方互動是關鍵，最後階段要增強艱困選區陸戰能量。

新北綠營這方，九月五日板一大造勢後，持續展開與議員參選人聯合競總與分區造勢，陸空戰並進策略催票。民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，新北城鄉差距大，不能光靠議題與網路聲量，部分區域對新聞熱點未必即時掌握，更需要參選人親自走入，選戰後期，雙方攻防勢必更謹慎，「比誰犯錯少」是取勝關鍵。

青年團體昨晚在新北板橋辦「市長候選人青年論壇」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排中）聆聽青年想法。記者林伯東／攝影
青年團體昨晚在新北板橋辦「市長候選人青年論壇」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排中）聆聽青年想法。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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