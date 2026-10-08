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藍營質疑林國漳賺紅錢 林競辦斥抹黑

聯合報／ 記者王小萌戴永華／連線報導
國民黨立院黨團昨召開記者會，書記長許宇甄（中）與立委林沛祥（右）、牛煦庭質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一方面主打抗中保台，一方面卻賺取中國市場的錢。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團昨召開記者會，書記長許宇甄（中）與立委林沛祥（右）、牛煦庭質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一方面主打抗中保台，一方面卻賺取中國市場的錢。記者林澔一／攝影

立院國民黨團昨開記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長年賺紅錢，卻打抗中保台牌。林陣營強調林國漳當年是高中同學邀請投資，任期間幾乎未領監察人酬勞，已完成蒐證，必要時提告。

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國民黨團書記長許宇甄說，資料顯示，林國漳從二○一四年起擔任艾特先進半導體的監察人和股東，最高持有廿萬股，去年六月才卸任監察人，之後就宣布參選宜蘭縣長。林國漳台上高喊抗中保台，台下卻當監察人持股，公司又長期做中國市場生意。國民黨不反對正常兩岸經貿往來，但反對政治雙標，林國漳須出來面對。

立委林沛祥指出，艾特先進其中一家董事是誠宇創投，曾投資英屬開曼群島中芯國際機體電路製造有限公司二百萬美元，主管機關當年認為涉及投資中國上海中芯。立委牛煦庭說，民進黨高喊抗中保台，連產業發展都要非紅供應鏈，如此敏感的半導體產業如果在背後勾勾搭搭，難道不該用最高且嚴格標準來審視？

林國漳競辦回擊藍營是「竹篙湊菜刀」並表示，當年投資是情義相挺高中同學，艾特先進並非上市櫃公司，只是一家中小企業，林國漳純粹受邀投資，幾乎未領取董監酬勞，一到選舉卻被拿來捕風捉影。

林競辦強調，誠宇創投當年的董事長正是國民黨籍、行政院前副院長徐立德，不問徐立德，反而抹黑林國漳？真正靠兩岸關係賺紅錢的，不就是國民黨？呼籲選舉回歸正常競爭，停止潑髒水鬧劇，針對無中生有、含血噴人作法，已經完成事證蒐集，絕不姑息劣質抹黑，必要時將採取法律行動，捍衛清白。

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