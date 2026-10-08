選竹北市長 前立委李貞秀「不符參選資格」

新竹縣選委會昨認定竹北市長參選人李貞秀在台灣設戶籍時間不符參選資格、不予登記。李貞秀表示遺憾，但她不會放棄，將循立法院前院長王金平模式向法院聲請假處分，盼保全參選資格，「有沒有資格擔任市長，應該交給竹北市民決定」。

新竹縣選委會昨審定地方公職人員選舉參選資格，以無黨籍參選竹北市長的前立委李貞秀，確定不符參選資格。選委會說，李貞秀原為中國大陸人民，依兩岸人民關係條例規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職參選人。

另依陸委會今年四月十六日核釋，大陸地區人民經許可在台定居設籍後，仍須依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，十年期間自完成繳附證明之日起算，而非單純從取得台灣戶籍時計算。因李貞秀完成繳附喪失原籍證明迄今未滿十年，因此認定資格不符規定，不予登記。

李貞秀回應，她一九九九年的戶籍登記是由中華民國主管機關依當時法令核准並完成登記，戶政資料也記載當年已完成初設戶籍；自己過去曾依法登記參選及順利就任立委，當時未發生資格問題，如今卻因主管機關對「設籍滿十年」採不同認定，質疑廿七年前的戶籍登記法律效果遭改變。

李貞秀說，憲法保障的公民參政權不應受到政治干擾，團隊已著手研議尋求司法救濟，將循王金平模式盡快向法院聲請假處分，爭取保全參選資格。

李貞秀所稱的「王金平模式」，源自二○一三年「馬王政爭」。當時國民黨撤銷時任立法院長王金平黨籍後，王向法院聲請假處分，在確認黨員資格存在訴訟判決確定前，得繼續行使黨員權利，藉此暫時保住不分區立委資格。