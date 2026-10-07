專家嘆餵藥案引離職潮、蘇巧慧未道歉 蘇辦：當年依職責監督

國民黨新北市長參選人李四川今天成立「新北教育團體後援會」，中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣在活動中批評，民進黨立委蘇巧慧在「新北幼兒園餵藥案」一口咬定小朋友驗出毒品，引發廣大家長及小朋友恐慌，連帶造成親師嚴重對立，甚至引爆離職潮，「今天事實釐清了，蘇巧慧有道歉嗎？」

蘇傳臣表示，這件事後，家長嚴重恐慌、關係對立，更可怕的是，教育夥伴們嚇得紛紛離職，這是我們樂見的教育或政治嗎？

他強調，這件事時至今日，似乎塵埃落定，但當時蘇巧慧委員臉書記者會說小朋友身上驗出來有毒，而且強烈譴責新北市長侯友宜，「今天事實已經釐清，有人道歉嗎？真正的關鍵是老師受的傷害！」

餵藥案再被翻出，掀藍綠攻防。蘇巧慧競辦發言人劉芳宇昨說，稍微搜尋一下新聞就可以知道，當年餵藥案的第一時間，從家長陳情到新北市教育局的說明，都出現藥物反應的資訊，因此新北市政府在第一時間還對幼兒園還進行最嚴重的罰款和撤照裁罰。國民黨也有許多政治人物出面要求徹查，蘇巧慧身為新北民意代表，依照當時案情發展要求相關單位負起責任，本來就是職責所在。

新北幼兒園餵藥案發生在2023年間，新北某私立幼兒園遭爆料有孩子被老師餵不明藥物，蘇巧慧開記者會指稱孩子驗出毒物，但後來新北檢方判定未檢出。