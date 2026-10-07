快訊

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

朱海君獨扛家計身形暴瘦 張秀卿心疼相擁「妳未來一定可以取代我」

聽新聞
0:00 / 0:00

再推競選主題曲 童子瑋：期待基隆長大孩子都能驕傲說「我來自基隆」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，他說，從港口、市場、廟埕與城市生活出發，這首歌更像是自己一路在基隆成長、工作、投入公共服務的生命故事。每一次市民的微笑與肯定，都是他繼續往前、推動基隆改變的力量。

2026九合一選舉

《基隆微笑》詞曲創作者、基隆音樂藝術教育展演協會理事長周峰毅表示，創作靈感來自他和童子瑋聊天，童說，正因為去過國外、走得越遠，反而越知道自己從哪裡來。這句話讓他很有感觸，因為一個人最在意的，往往還是陪著自己長大的家鄉，希望用音樂唱出基隆人的共同記憶，也讓這首歌帶給市民更多微笑。

《基隆微笑》MV導演大海則說，在拍攝過程中，一路陪著童子瑋走進基隆街頭，也從聊天與互動中感受到童子瑋對這座城市的深厚情感。影片保留童子瑋與市民自然互動的畫面，從這些沒有刻意安排的互動裡，可以看見童子瑋的親和力，也能感受到不同年齡、不同族群的市民對他的熟悉與信任。

童子瑋指出，自己從小就在慶安宮廟埕的香火及攤販、市場的叫賣聲中長大。長輩常說，以前想買好東西就要到基隆，熱鬧的港口、委託行與人潮，是他童年記憶裡最驕傲的家鄉風景。即使求學階段家人曾希望他出國，他仍然覺得朋友在這裡、家也在這裡，基隆始終是自己最有歸屬感的地方。

退伍回到家族事業工作後，童子瑋也親眼看見港口周邊逐漸安靜，報關行一家一家拉下鐵門，許多年輕人為了工作離開基隆。那段時間，他心裡一直有一個聲音，「不能只是看著家鄉這樣下去」，也正是這份不甘心，讓他最後選擇投入政治，希望用另一種方式替基隆做事。

童子瑋說，《基隆微笑》是一首溫暖的歌，不論一直留在基隆，或曾經離開、後來再回來，每個人心裡都有屬於自己的基隆記憶，而這些記憶共同組成這座城市最珍貴的樣子。自己最大的期待，就是有一天，每一個在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」，而市民臉上的每一個微笑，也會成為基隆繼續前進的動力。

基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

童子瑋 基隆 音樂 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

童子瑋再推競選主題曲 訴說成長故事盼改變基隆

影／「前半生來不及參與，後半生緊緊相依」 基隆23對新人許幸福承諾

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

基隆151家有愛店家獲認證 「有愛旅圖」7條路線旅遊到消費無障礙

相關新聞

影／沈伯洋接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人、聯合報記者李承穎、TVBS主持人錢怡君共同提問。

專訪／協助民團推動大罷免撕裂台灣？沈伯洋：是憲法賦予權力

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都誰來當市長系列專訪第二場，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及為何要推動大罷免以及是否撕裂台灣？沈回應，他並非罷免發起人，只是很贊成大罷免，因當時國會有很多亂象。「罷免是憲法賦予權力，不太可能說賦予權力就說是撕裂」。

專訪／到底支持還是反對廢死？沈伯洋：長遠來講死刑減少使用

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋，被問及理念是否支持廢除死刑？沈伯洋強調，自己立場沒有因參選矛盾，直言長遠來講死刑減少使用，但死刑現階段無法不存在。

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

距離2026九合一大選投票日倒數52天，萬眾矚目的台北市長選戰電視辯論終於有譜。TVBS今（7）日宣布，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都接受邀請...

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，今天訪問民進黨台北市長沈伯洋，節目中問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長會參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加；交流部分需要做好風險控管，不代表不能完全對話，也不跟中國討論事情。

專家嘆餵藥案引離職潮、蘇巧慧未道歉 蘇辦：當年依職責監督

國民黨新北市長參選人李四川今天成立「新北教育團體後援會」，中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣在活動中批評，民進黨立委蘇巧慧在「新北幼兒園餵藥案」一口咬定小朋友驗出毒品，引發廣大家長及小朋友恐慌，連帶造成親師嚴重對立，甚至引爆離職潮，「今天事實釐清了，蘇巧慧有道歉嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。