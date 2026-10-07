再推競選主題曲 童子瑋：期待基隆長大孩子都能驕傲說「我來自基隆」

基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，他說，從港口、市場、廟埕與城市生活出發，這首歌更像是自己一路在基隆成長、工作、投入公共服務的生命故事。每一次市民的微笑與肯定，都是他繼續往前、推動基隆改變的力量。

《基隆微笑》詞曲創作者、基隆音樂藝術教育展演協會理事長周峰毅表示，創作靈感來自他和童子瑋聊天，童說，正因為去過國外、走得越遠，反而越知道自己從哪裡來。這句話讓他很有感觸，因為一個人最在意的，往往還是陪著自己長大的家鄉，希望用音樂唱出基隆人的共同記憶，也讓這首歌帶給市民更多微笑。

《基隆微笑》MV導演大海則說，在拍攝過程中，一路陪著童子瑋走進基隆街頭，也從聊天與互動中感受到童子瑋對這座城市的深厚情感。影片保留童子瑋與市民自然互動的畫面，從這些沒有刻意安排的互動裡，可以看見童子瑋的親和力，也能感受到不同年齡、不同族群的市民對他的熟悉與信任。

童子瑋指出，自己從小就在慶安宮廟埕的香火及攤販、市場的叫賣聲中長大。長輩常說，以前想買好東西就要到基隆，熱鬧的港口、委託行與人潮，是他童年記憶裡最驕傲的家鄉風景。即使求學階段家人曾希望他出國，他仍然覺得朋友在這裡、家也在這裡，基隆始終是自己最有歸屬感的地方。

退伍回到家族事業工作後，童子瑋也親眼看見港口周邊逐漸安靜，報關行一家一家拉下鐵門，許多年輕人為了工作離開基隆。那段時間，他心裡一直有一個聲音，「不能只是看著家鄉這樣下去」，也正是這份不甘心，讓他最後選擇投入政治，希望用另一種方式替基隆做事。

童子瑋說，《基隆微笑》是一首溫暖的歌，不論一直留在基隆，或曾經離開、後來再回來，每個人心裡都有屬於自己的基隆記憶，而這些記憶共同組成這座城市最珍貴的樣子。自己最大的期待，就是有一天，每一個在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」，而市民臉上的每一個微笑，也會成為基隆繼續前進的動力。

基隆市長參選人童子瑋今天推出第2首競選主題曲《基隆微笑》，並和詞曲作者周峰毅、MV導演大海說明創作歷程。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供