蘇巧慧參加青年論壇 對話居住正義、包租代管

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚參加學生和公民團體共同舉辦的青年論壇，她說非常感謝有這樣子的機會，可以和青年學子們座談，她認為新時代的首長，除了執行力之外，溝通力、協調力、創造力，甚至是活力，這些都是應該要具備的特質。

蘇巧慧開場致詞暢談她在樹林、鶯歌、新莊擔任12年立委的經驗，以及六大福利和青年政策，強調對新北市的願景就是打造成讓台灣人安居樂業的首選、外國人一生一定要到訪的城市，「應該要有這個企圖心可以成為台灣的領頭羊，甚至是跟國際接軌的世界大城。」

最先提問的學生和公民團體代表，不約而同都問到包租代管，認為包租代管只是把部分的市場住宅用比較優惠方式提供給符合資格的人，但是並不一定會降低整體市場的租金價格，詢問如何進一步建立整個區域性的租金監測機制，在房價租金快速上升的區域增加租金貸款或其他可負擔服務的供給，而不只是像現在針對特定身分提供服務。

蘇巧慧說，市場本來就應該要有一個合理公平的狀況，當出現不正常波動的時候就應該要去調控，但是要用什麼樣的方式去監控，她認為要有一個比較細緻的機制，就像實價登錄等，也是長久在多方協議之後才產生出來的一種機制。所以包租代管希望會找學校、已經成熟的包租業者和政府三方合作，包括租金、房屋品質比較能夠受到監控。

後續包括AI、能源、淨零減碳、交通等問題都有人提問，蘇巧慧均耐心一一解說，她表示能跟各個不同世代、不同族群、群體做交流，她非常樂意接受，也認為這是很榮幸的事。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚參加學生和公民團體共同舉辦的青年論壇。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今晚參加學生和公民團體共同舉辦的青年論壇。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚參加學生和公民團體共同舉辦的青年論壇，她說非常感謝有這樣子的機會，可以和青年學子們一起座談，她一直認為新時代的首長，除了執行力之外，溝通力、協調力、創造力，甚至是活力，這些都是應該要具備的特質。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚參加學生和公民團體共同舉辦的青年論壇。記者林昭彰／攝影