專訪／被列通緝犯是光榮印記或畏懼？沈伯洋：若感到害怕就落入陷阱

聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，今天訪問民進黨台北市長沈伯洋。節目中問及遭中方列為台獨頑固分子且被監控，會是光榮印記？沈伯洋回應，沒有覺得光不光榮。至於害怕與否？他說，這就是所謂心戰，若感受到畏懼、表現出害怕，就是落入對方陷阱。

被中共列為台獨頑固分子，會不會覺得是光榮印記？沈伯洋說，倒也沒有覺得光不光榮， 畢竟在從政以前就開始，那時都在做和中共相關研究，「但就會覺得好！對方在注意了，那我在講的時候反而要特別小心，講得越不小心就會放大，然後就往死裡打。」

沈伯洋說，所以在2018、2019年時針對他時，講話就越來越小心，「當然也是印記啦，就表示我做的研究他們也蠻肯定。」

包括前陣子到日本東京交流，穿防彈背心，是否會擔心？沈伯洋說，說真的沒有聯想到是中國，以為可能是國內政治攻防，想要看什麼事情等等之類的，所以和警方講很清楚不要打草驚蛇，如果背後有跟國安相關，就要注重。

沈伯洋說，不是害不害怕問題，而是很重要的跨國鎮壓、威脅，就是心戰，想要讓他感受到畏懼，所以只要感受到畏懼、表現出害怕，就是落入對方陷阱。

在日本東京穿防彈衣跑步，是不是對日本警方不信任？沈伯洋說，倒也是不會，一旦被中國通緝，尤其是在海外更容易做，對我們來講，到海外哪個國家都會保護自己；現在監控也是真的、制裁也是真的，中國也說若出國要將其逮捕也是真的，所以覺得保護好自己是對選民、家人負責，「說真的我自己不愛穿，因為很不舒服。」

另外，主持人追問，沈伯洋曾說在台灣中共滲透的高風險族群，村里長、宮廟等，甚至幾十萬名陸配，可能成為身份標籤？

沈伯洋澄清，他所說的最高風險是立委，才是村里長，宮廟屬於中低風險「沒有講中配。」中配是被害人，因為家人在中國所以會遭到威脅，那時提出方案不是要處罰，而是要怎麼要中配感到安心，不要覺得被威脅。

沈伯洋說，立法委員是高風險就要抓起來，提的法案是，立委要正視風險，去中國時要有報准機制，就可以幫忙看風險「哪些人真的不要見、哪些話不要講，資安風險有哪些。」這是風險控管。若是台北市府，公務交流也是比照同樣，只是現行法律，民意代表沒有被納入，因此修法是建議立委高度風險要拉進來。」這些族群是被害者不是犯罪者。

沈伯洋說，當時和學生討論像是台商，台商也容易被標籤，有沒有什麼保險機制，當被中國針對時，有辦法被打壓又放器商業利益，所以學界討論怎麼設想，但從以前到現在想法都是不要標籤化。

至於現在里長能否去中國大陸？沈伯洋說，私人交流比較偏向事後風險控管，公務就要事前報准，如果機密有關就和中央法規有關，維持這三層次。