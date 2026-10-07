批沈伯洋廢死立場詐欺成癮 韋淳祐：這不是澄清，是自首

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出曾說過「我比較吃廢死這一套」，廢死立場遭疑；沈伯洋反嗆，曾參與審定出版「死刑肯定論」。風向株式會社總監韋淳祐批評，沈伯洋挺廢死的立場，是詐欺成癮嗎？如果挺廢死不是這麼可恥的事，沈伯洋不需要為自己的立場躲躲藏藏。

韋淳祐指出，國民黨團開記者會，翻出沈伯洋2012年的臉書「我比較吃廢死這一套。」現在還吃不吃？沈伯洋的作答方式是「問A，答ㄅㄆㄇ」。

韋淳祐說，ㄅ，沈伯洋說這是中央的事，想談市政。講這句話的人，職業是立法委員。ㄆ，說他「從來沒提過廢死修法」。這就像問一個人愛不愛她，他回答：我沒去戶政事務所；沒登記，不代表沒在一起。只是沒勇氣登記結婚。ㄇ，說他審定過一本書，叫「死刑肯定論」。但他親自解釋過這本書「原則上他是一個詐欺的書名，他雖然是寫死刑肯定論，但他最後其實是有點諷刺的齁，並不是那麼支持死刑。」

韋淳祐酸，沈伯洋拿一本自己認證過「書名詐欺」的書，來證明自己挺死刑。更妙的是，今天他說這本書「跟我現在的立場比較相近」。哪一本書？他自己說「並不是那麼支持死刑」的那一本。「這不叫澄清，這叫自首。」

韋淳祐指出，2012年，沈伯洋發文「我比較吃廢死這一套」2018年，沈伯洋說自己審定的「死刑肯定論」是「詐欺的書名」，「並不是那麼支持死刑」；2026年，沈伯洋還想拿這塊招牌，詐欺台北人？如果挺廢死不是這麼可恥的事，沈伯洋不需要為自己的立場躲躲藏藏，這一套，敢吃就要敢認。