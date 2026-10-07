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專訪／協助民團推動大罷免撕裂台灣？沈伯洋：是憲法賦予權力

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都誰來當市長系列專訪第二場，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及為何要推動大罷免以及是否撕裂台灣？沈回應，他並非罷免發起人，只是很贊成大罷免，因當時國會有很多亂象。「罷免是憲法賦予權力，不太可能說賦予權力就說是撕裂」。

2026九合一選舉

主持人趙少康、聯合報北市宜花區特派員李承穎、新聞大白話錢怡君今輪番提問沈伯洋，趙少康針對去年沈伯洋當大罷免主要推手提出質疑，當時沈稱大罷免沒有結束、失敗，要繼續行動，政治人物也應承擔責任，「你承擔什麼責任？為何要發動無差別罷免？」

沈伯洋表示，大罷免是公民運動，他不是發起人，「但我很贊成」，因為當時國會有很多亂象，很多法案踩到國安的紅線，當時有公民團體站出來要改變立法院生態，「有人要改變我的工作環境我當然支持。」

是否不分青紅皂白罷免所有立委，造成社會不支持？沈伯洋說，當時確實有和公民團體討論是不是針對特定幾位主要、有量能立委罷免，但因為當時修了「選罷法」把罷免門檻提高，有些公民團體會認為「叫我現在不要做，那我還有下一次嗎？」這就無法說服公民。

大罷免和創辦黑熊學院等是否撕裂台灣，反而分散對抗大陸力量？沈伯洋說 ，罷免是憲法賦予權力，不太可能賦予權力就說是撕裂，就像他現在在選舉，他跟對手很多想法不一樣，但不代表我們在撕裂這個社會，只是因立場不同，讓選民選擇。他也強調「選舉應該是快樂的，他抱持這樣心情打這場選舉」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 大罷免 憲法 趙少康

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