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童子瑋再推競選主題曲 訴說成長故事盼改變基隆
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天發表第2首競選主題曲「基隆微笑」。童子瑋說，這首歌更像是自己一路在基隆成長、投入公共服務的故事，市民每次的微笑，都是他往前推動改變基隆的力量。
童子瑋說，他從小就在慶安宮廟埕的香火，以及攤販、市場的叫賣聲中長大，長輩常說，以前想買好東西就要到基隆，熱鬧的港口、委託行與人潮，是他童年記憶裡最驕傲的家鄉風景，即使求學階段家人曾希望他出國，他仍然覺得朋友在這裡、家也在這裡，基隆始終是他最有歸屬感的地方。
童子瑋表示，退伍回到家族事業工作後，看見港口周邊逐漸安靜，報關行一家一家拉下鐵門，許多年輕人為了工作離開基隆，那段時間，他心裡一直有個聲音，「不能只是看著家鄉這樣下去」，也正是這份不甘心，讓他選擇投入政治，希望用另一種方式替基隆做事。
童子瑋表示，「基隆微笑」歌詞裡寫著「在這裡讀書，在這裡追求，每一步都是基隆給我的夢」，對他而言，這句話就是一路走到今天最真實的心情。基隆帶給他成長，也讓他在公共服務的過程中，看見不同家庭、不同世代的需要，成為他投入市政的重要原因。他最大的期待，就是每位在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」。
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