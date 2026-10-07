快訊

國巨湧入「一整個三重人口」！暴增近40萬散戶 股東數竟超車中信金

專訪／助民團推大罷免撕裂台灣？沈伯洋稱「非發起人」：是憲法賦予權力

台積電法說前目標價先噴 麥格理喊4,410元、創內外資最高價

聽新聞
0:00 / 0:00

童子瑋再推競選主題曲 訴說成長故事盼改變基隆

中央社／ 基隆7日電
民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）7日舉行記者會，發表第2首競選主題曲「基隆微笑」。童子瑋說，他最大的期待，就是每個在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」。 中央社
民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）7日舉行記者會，發表第2首競選主題曲「基隆微笑」。童子瑋說，他最大的期待，就是每個在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」。 中央社

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天發表第2首競選主題曲「基隆微笑」。童子瑋說，這首歌更像是自己一路在基隆成長、投入公共服務的故事，市民每次的微笑，都是他往前推動改變基隆的力量。

2026九合一選舉

童子瑋說，他從小就在慶安宮廟埕的香火，以及攤販、市場的叫賣聲中長大，長輩常說，以前想買好東西就要到基隆，熱鬧的港口、委託行與人潮，是他童年記憶裡最驕傲的家鄉風景，即使求學階段家人曾希望他出國，他仍然覺得朋友在這裡、家也在這裡，基隆始終是他最有歸屬感的地方。

童子瑋表示，退伍回到家族事業工作後，看見港口周邊逐漸安靜，報關行一家一家拉下鐵門，許多年輕人為了工作離開基隆，那段時間，他心裡一直有個聲音，「不能只是看著家鄉這樣下去」，也正是這份不甘心，讓他選擇投入政治，希望用另一種方式替基隆做事。

童子瑋表示，「基隆微笑」歌詞裡寫著「在這裡讀書，在這裡追求，每一步都是基隆給我的夢」，對他而言，這句話就是一路走到今天最真實的心情。基隆帶給他成長，也讓他在公共服務的過程中，看見不同家庭、不同世代的需要，成為他投入市政的重要原因。他最大的期待，就是每位在基隆長大的孩子，都能很驕傲地說出「我來自基隆」。

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆400童樂會劇團最終場11月6日 童子瑋：為下一代創造基隆回憶

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

影／「前半生來不及參與，後半生緊緊相依」 基隆23對新人許幸福承諾

基隆暖暖高中赴日本見學14天 返國後辦圓夢成果分享會 建構城市未來

相關新聞

【重磅快評】洋流邏輯：沒有廢死的廢死、沒有前提的前提

民進黨台北市長參選人沈伯洋的重要主張逐一被攤開檢視，最耐人尋味的不是他現在說了什麼，而是他過去說些什麼，今天的洋流風向，可能否定過去的「黑熊路線」，這才是最讓外界困惑的地方。

影／沈伯洋接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，由「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人、聯合報記者李承穎、TVBS主持人錢怡君共同提問。

專訪／協助民團推動大罷免撕裂台灣？沈伯洋：是憲法賦予權力

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都誰來當市長系列專訪第二場，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及為何要推動大罷免以及是否撕裂台灣？沈回應，他並非罷免發起人，只是很贊成大罷免，因當時國會有很多亂象。「罷免是憲法賦予權力，不太可能說賦予權力就說是撕裂」。

專訪／到底支持還是反對廢死？沈伯洋：長遠來講死刑減少使用

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋，被問及理念是否支持廢除死刑？沈伯洋強調，自己立場沒有因參選矛盾，直言長遠來講死刑減少使用，但死刑現階段無法不存在。

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

距離2026九合一大選投票日倒數52天，萬眾矚目的台北市長選戰電視辯論終於有譜。TVBS今（7）日宣布，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都接受邀請...

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，今天訪問民進黨台北市長沈伯洋，節目中問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長會參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加；交流部分需要做好風險控管，不代表不能完全對話，也不跟中國討論事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。