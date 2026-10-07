快訊

沈伯洋遭跟監隔年才報案…北市警靠一輛老人名下機車 抽絲剝繭破案

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／到底支持還是反對廢死？沈伯洋：長遠來講死刑減少使用

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋，被問及理念是否支持廢除死刑？沈伯洋強調，自己立場沒有因參選矛盾，直言長遠來講死刑減少使用，但死刑現階段無法不存在。 

2026九合一選舉

沈伯洋今晚上TVBS少康戰情室，除主持人趙少康外還包含兩位資深媒體人聯合報北市宜花特派員李承穎、新聞大白話主持人錢怡君輪番提問。

是否支持或反對廢除死刑？沈伯洋表示，以他的立場當然希望減少死刑使用，但現在社會沒有共識、研究結果也顯示做不到，更指出前總統馬英九過去也主張逐步減少或謹慎死刑使用，他以前發表過很多相關文章，也因此他參與「死刑肯定論」出版審定，告訴大家他的立場。

若是個人理念希望廢死嗎？沈伯洋回答，「長遠來講死刑減少使用」，他的結論跟憲法法庭結論差不多。

趙少康也追問，因沈伯洋現階段在選舉，必須投大多數人所好，「但你心裡面是不是支持廢死或毒品應該合法化？」

沈表示，沒有矛盾，死刑辯論在台灣是非常困難的議題，但每個立場講得都有他的道理，但要形成共識，「我就是要幫大家形成共識那個人」，要把每一個立場優劣都講出來，台灣才能一直往前進。

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 死刑 廢死

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋稱參與審定出版「死刑肯定論」 侯漢廷翻14年前舊文立場曝

遭藍營質疑支持廢死 沈伯洋指這本書「跟我現在立場近」

支持死刑？參與審定出版「死刑肯定論」沈伯洋酸蔣萬安：認真討論市政

曾說「比較吃廢死那一套」遭藍質疑立場 沈伯洋：死刑非地方權責

相關新聞

專訪／到底支持還是反對廢死？沈伯洋：長遠來講死刑減少使用

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋，被問及理念是否支持廢除死刑？沈伯洋強調，自己立場沒有因參選矛盾，直言長遠來講死刑減少使用，但死刑現階段無法不存在。

專訪／協助民團推動大罷免撕裂台灣？沈伯洋：是憲法賦予權力

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都誰來當市長系列專訪第二場，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及為何要推動大罷免以及是否撕裂台灣？沈回應，他並非罷免發起人，只是很贊成大罷免，因當時國會有很多亂象。「罷免是憲法賦予權力，不太可能說賦予權力就說是撕裂」。

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

距離2026九合一大選投票日倒數52天，萬眾矚目的台北市長選戰電視辯論終於有譜。TVBS今（7）日宣布，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都接受邀請...

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，今天訪問民進黨台北市長沈伯洋，節目中問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長會參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加；交流部分需要做好風險控管，不代表不能完全對話，也不跟中國討論事情。

沈伯洋遭跟監隔年才報案 北市大安警靠一輛老人名下機車抽絲剝繭破案

民進黨立委沈伯洋遭徵信業者跟監案，台北地檢署今天偵結，依違反個資法起訴鄭姓徵信業者等4人，另通緝2名香港籍委託人。據了解，大安警分局偵辦時，最棘手是沈伯洋2024年10月已察覺住家附近有可疑機車及攝影設備，但直到2025年才在節目公開談及，10月才正式報案，前後相隔近一年，不少監視器影像及跡證早已消失，警方幾乎得從零開始重建案情。

批沈伯洋廢死立場詐欺成癮 韋淳祐：這不是澄清 是自首

民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出曾說過「我比較吃廢死這一套」，廢死立場遭疑；沈伯洋反嗆，曾參與審定出版「死刑肯定論」。風向株式會社總監韋淳祐批評，沈伯洋挺廢死的立場，是詐欺成癮嗎？如果挺廢死不是這麼可恥的事，沈伯洋不需要為自己的立場躲躲藏藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。