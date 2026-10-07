專訪／到底支持還是反對廢死？沈伯洋：長遠來講死刑減少使用

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋，被問及理念是否支持廢除死刑？沈伯洋強調，自己立場沒有因參選矛盾，直言長遠來講死刑減少使用，但死刑現階段無法不存在。

沈伯洋今晚上TVBS少康戰情室，除主持人趙少康外還包含兩位資深媒體人聯合報北市宜花特派員李承穎、新聞大白話主持人錢怡君輪番提問。

是否支持或反對廢除死刑？沈伯洋表示，以他的立場當然希望減少死刑使用，但現在社會沒有共識、研究結果也顯示做不到，更指出前總統馬英九過去也主張逐步減少或謹慎死刑使用，他以前發表過很多相關文章，也因此他參與「死刑肯定論」出版審定，告訴大家他的立場。

若是個人理念希望廢死嗎？沈伯洋回答，「長遠來講死刑減少使用」，他的結論跟憲法法庭結論差不多。

趙少康也追問，因沈伯洋現階段在選舉，必須投大多數人所好，「但你心裡面是不是支持廢死或毒品應該合法化？」

沈表示，沒有矛盾，死刑辯論在台灣是非常困難的議題，但每個立場講得都有他的道理，但要形成共識，「我就是要幫大家形成共識那個人」，要把每一個立場優劣都講出來，台灣才能一直往前進。