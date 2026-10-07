李四川教育團體後援會成立 前教育部長吳清基現身相挺

新北市長參選人李四川新北市教育後援會今成立，包括雙北縣市教育界代表、校長協會、幼教協會等代表，齊聚一堂力挺李四川，其中，前教育部長吳清基也出席擔任後援會榮譽總會長，他以50多年的教育經驗，大讚李四川政見務實有感，「一定要讓從最基層出身、真正會做事的李四川來擔任市長」。

吳清基表示，教育為國家百年大計，培養優秀人才讓台灣更有競爭力，今天教育界的人才都願意站出來力挺李四川，成為未來的新北市長，李四川出身屏東小琉球，從最基層助理工程員一路歷練到副市長、行政院秘書長及國民黨秘書長，職涯橫跨台北、新北與高雄等大都會，能勝任各項艱鉅任務，讓人敬佩。

吳清基更說，過去李四川也協助輝達（NVIDIA）落腳北市，積極協調解決輝達來台投資所需的土地問題，為台灣產業與經濟競爭力奠定基礎，另順利推進並完成台北大巨蛋建設，他更解決公館地下道交通沉痾，將原訂 60 多天的工程大幅縮短至 20 天內超前完工。

李四川提出的「教育三箭」，包括打造 AI 智慧校園，全面推動師生學習與運用 AI，減輕行政與教學負擔，提升學習效率，第二將調降班級人數，將每班人數自 28 人降至 25 人，更要建立支持教師系統，給予第一線教師足夠的信任與溫度，改善教學環境並提升教師士氣，讓「老師用心教學、學生認真學習、家長放心把孩子送到學校」。

他認為教師逃亡潮是國安問題，拋出「教育三箭」受肯定針對當前教師流失與「教師逃亡潮」已被學者視為國安危機的現況， 教育界代表強調，李四川具備「君子不器」與「勇於承擔」的人格特質。

今天家長會代表也出席表示聲援李四川，稱李行政經驗扎實，累積近40年行政資歷，相較於民意代表轉任行政首長所需磨合期，能即刻上手政務，且做人處事態度與強烈責任感，獲得包括朱立倫、侯友宜、韓國瑜及蔣萬安等多位政治人物高度肯定及借重長才，後援會也高呼教育界與社會各界共同支持李四川。

李四川也笑指過去小時候寫的志願是當老師，未來將以實際行動表達對教師專業與付出的尊重。針對教師會提出的相關訴求，未來將持續與教師會研商，逐項提出可執行的改善方案，把第一線教師的聲音納入施政。

新北市長參選人李四川新北市教育後援會今成立。記者曾原信／報導