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沈伯洋遭跟監隔年才報案 北市大安警靠一輛老人名下機車抽絲剝繭破案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，經檢警調查今依違反個人資料保護法將業者鄭男等人起訴，並對港籍主嫌發布通緝。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，經檢警調查今依違反個人資料保護法將業者鄭男等人起訴，並對港籍主嫌發布通緝。記者曾學仁／攝影

民進黨立委沈伯洋遭徵信業者跟監案，台北地檢署今天偵結，依違反個資法起訴鄭姓徵信業者等4人，另通緝2名香港籍委託人。據了解，大安警分局偵辦時，最棘手是沈伯洋2024年10月已察覺住家附近有可疑機車及攝影設備，但直到2025年才在節目公開談及，10月才正式報案，前後相隔近一年，不少監視器影像及跡證早已消失，警方幾乎得從零開始重建案情。

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大安警方與北市刑大組成專案小組，從沈伯洋當初記下的可疑機車著手，沿線大量調閱監視器，一路從台北擴至台中，逐一排除可能對象；追查發現，其中一輛涉案機車登記在中南部一名年長者名下，警方南下訪查，車主表示機車早已借給他人使用，專案人員再沿著借用關係追下去，才發現實際使用者具有徵信業背景。

據了解，相關業者起初否認涉案，警方並未因此停手，陸續約談不同關係人、比對車籍、實際使用人及監視器畫面，再從金流交叉勾稽，像「拼圖」般逐步補齊缺口，最終掌握徵信業者受託跟監的證據。大安分局去年10月報請台北地檢署指揮，後續聲請搜索票、執行搜索及傳喚，歷時近一年偵辦。

檢方查出，香港籍鞠姓、林姓男子以約36萬元委託台灣徵信業者跟監沈伯洋，業者再轉包執行，並曾將微型攝影機藏在機車上，對準沈家住處，長時間拍攝沈伯洋及妻女進出情形；北檢今天起訴4名徵信業者，其中主嫌遭求刑1年6月，2名港籍委託人則因人在境外遭通緝。

大安分局歷時一年偵辦，查獲沈伯洋遭跟監的背後徵信業者。記者廖炳棋／翻攝
大安分局歷時一年偵辦，查獲沈伯洋遭跟監的背後徵信業者。記者廖炳棋／翻攝

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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