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專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

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專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，今天訪問民進黨台北市長沈伯洋，節目中問及雙城論壇可能在年底舉辦，若當選市長會參加？沈伯洋回應，沒有政治前提就可以參加；交流部分需要做好風險控管，不代表不能完全對話，也不跟中國討論事情。

2026九合一選舉

沈伯洋今晚上TVBS少康戰情室，由主持人趙少康、聯合報北市宜花區特派員李承穎、新聞大白話主持人錢怡君輪番提問。

節目中提問，沈伯洋曾說過雙城論壇舉辦至今沒有看到效益，6月份在聯合報報專訪時提到「若要舉辦也是首都對首都」，而前陣子又提到現有交流框架可以留著，是否代表支持今年續辦雙城論壇？

沈伯洋表示，北市府現在有國際處專門處理國際有關，但處理雙城論壇又是另一組人，意思是指現有框架的這組人在處理本身沒有大礙，但是還是要確保沒有政治前提、有效益、內容或者幫助到產業，這些都能夠做到，「因為本來框架就留著，那就可以繼續做，如果做不到這些的話，那就認為現在不用舉辦。」

今年的雙城論壇有可能在12月底舉辦，若沈伯洋12月25日當選就職會參加嗎？沈伯洋說，對方搞不好願意辦沒有政治前提的，「那我也很願意。」至於交流部分就是風險控管，哪些產業和資安有關就要注意，所以不代表不能完全對話，也不跟他們討論事情。

如何跟上海官員交流？沈伯洋舉例，上海市也有運動驛站，假設討論過程想要分享經驗，可以分享在其他國家所見所聞、交換經驗，這邊為止都沒有風險「問題是對我們幫助是什麼？也要看我們能給對方幫助什麼。」

但他強調，有些底線需要守住，像是AI、主權、資安有關，或者是對方想要刺探認識誰，以及統戰行為進一步想要竊取機密，當然就要把底線守好，之後若交流是不是實質有利，可以再討論。「只要沒有政治前提就可以（參加）。」

什麼事沒有政治前提？沈伯洋回，有很多種，可能是九二共識、一國兩制、台灣屬於中國一部分的。像是小貓熊，和日本交換小貓熊不用政治前提，但是跟上海市交換時，還是要遵守政治前提，像是跟動物保護交換後，怎麼稱呼，本身就是政治前提。

沈伯洋說，像是他是遭中共通緝的對象，「要怎麼改我的名字變得滿重要的。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受少康戰情室及聯合報專訪。圖／TVBS提供
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2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 雙城論壇 趙少康

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