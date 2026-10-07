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台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光
距離2026九合一大選投票日倒數52天，萬眾矚目的台北市長選戰電視辯論終於有譜。TVBS今（7）日宣布，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都接受邀請，將出席電視辯論會。
隨著投票日一天一天逼近，台北市長選戰也逐漸進入白熱化階段，藍綠雙方陣營近期更針對毒品減害政策頻頻交鋒，是否進行公開辯論也引發關注。沈伯洋表示，對於辯論不拘泥任何方向、形式，對於毒品政策爭議，沈喊話蔣萬安「要不要乾脆第一場就來討論毒品政策？我覺得也滿好的」。
對於辯論會，蔣萬安表示，任何市政議題、包括毒品議題與立場都可以討論，至於和對方磋商細節的部份，蔣回應都交由幕僚團隊處理。
根據TVBS報導，蔣萬安和沈伯洋均已接受邀請，同意出席電視辯論會。目前初步規劃，辯論會將安排於選前某一周的周六下午舉行；至於辯論會的具體形式，例如是否有交叉詰問、媒體提問環節，TVBS表示尊重2位候選人陣營的意見。
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