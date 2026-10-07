台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

由「聯合報」及「TVBS」共同推出「少康戰情室」特別企畫決戰六都誰來當市長系列專訪第二場，今訪問民進黨台北市長參選人沈伯洋。被問及為何要推動大罷免以及是否撕裂台灣？沈回應，他並非罷免發起人，只是很贊成大罷免，因當時國會有很多亂象。「罷免是憲法賦予權力，不太可能說賦予權力就說是撕裂」。

2026-10-07 19:11